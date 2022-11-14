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Бахмут потерпел катастрофические разрушения, однако не такие, как Мариуполь или Рубежное, - командир батальона "Свобода" Кузык

14 ноября, 2022 понедельник
18:09
война с Россией

Командир батальона "Свобода" Петр Кузык сообщил, что город Бахмут потерпел огромные разрушения и подвергается ежедневному артиллерийскому обстрелу

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"В свое время мы обороняли город Рубежный. Этот город просто уничтожен до основания. Вместо города Рубежное просто гора строительного лома. Интенсивность артиллерийского обстрела там была намного больше, чем в Бахмуте. Действительно, город Бахмут потерпел большие разрушения. Однако сравнивать с Бахмутом то, как Рубежное, просто нельзя", - рассказал Кузык

Командир батальона "Свобода" добавил, что многие местные до сих пор остаются в Бахмуте.

"В городе Бахмут осталось много местных, которым некуда поехать. Мы помогаем им с едой и водой. Также в городе есть люди, которые ждут Россию. Они этого даже не скрывают. Однако их не много. Город Бахмут потерпел большие разрушения. Город серьезно подвергается артиллерийским обстрелам, но это пока не Мариуполь или Рубежное", - добавил он.

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Мариуполь
Луганщина
Донетчина
Бахмут
Рубежное
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