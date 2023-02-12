Бахмут переходит на пропускную систему, - командир Мадяр

Об этом сообщил командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода Роберт Бровди (позывной Мадяр).

Он отметил, что это необходимо, чтобы не подвергать опасности гражданских.

"С завтрашнего дня закроют доступ гражданских лиц в Бахмут. Трудно быть обезопасенным от того, что диверсионные группы врага проникают в город и подвергают опасности даже волонтеров, которые сюда едут помочь местным", - прокомментировал он.

Мадяр отметил, что военные и дальше будут привозить помощь местным, которые остаются в городе, чтобы не подвергать опасности гражданских и волонтеров, завозящих гуманитарку и другие вещи первой необходимости.

"Считаю этот запрет нужным, потому что здесь неспокойно. Ситуация контролируемая, но она контролируема военными, и быть уверенными в безопасности каждого гражданского нет возможности, поэтому с пониманием к этому отнеситесь", - добавил он.