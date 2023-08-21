Бахмут остается центром тяготения усилий обеих сторон: враг существенно уплотняет свои войска вокруг города. Колонка Сергея Згурца

Украина в ожидании F-16

Украина близится к получению зарубежных самолетов. Сейчас в Великобритании и Швеции уже находятся наши военные, чтобы овладеть американскими истребителями F-16. Об этом стало сразу известно во время визита в Нидерланды президента Украины Владимира Зеленского, который объявил , что Украина получит 42 истребителя F-16 из этой страны после того, как украинские инженеры и пилоты завершат обучение. Затем последовало заявление Дании о готовности передать Украине 19 самолетов F-16, причем 6 уже к концу этого года, а остальные за два следующих года.

Что касается сроков обучения пилотов на F-16, то было определено 6 месяцев. Это минимально необходимый срок для пилотов и особенно для подготовки наземного персонала, особенно инженерно-технического состава, техников, которые будут обслуживать эти самолеты. Один из наших пилотов сообщил, что программа в Британии сложна, соответственно, были учтены пожелания украинской стороны. В первую очередь речь идет о миссиях, максимально приближенных к тем, которые выполняют наши пилоты, используя Миг-29 и Су-27, которым более 30 лет.

Также стало известно о том, какое количество самолетов вообще необходимо для замены устаревшего советского парка. Сегодня 21 августа в Воздушных силах сказали о том, что всего нужно 128 истребителей. Эта цифра отвечает общим показателям и потребностям, но будет непросто так быстро заменить весь парк, перейдя на зарубежные истребители.

Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета, отметил, что сроки обучения пилотов уже давно оговорены. С этими сроками уже согласились все официальные лица – это полгода. То есть начнем в конце августа – завершим в конце зимы следующего года. Но это не будет эскадрилья, а будет три звена, потому что, чтобы выполнить взлет такому подразделению, как эскадрилья, нужно еще больше срока. Мы получим летчиков, которые будут уверенно летать в парах, в звеньях и умело использовать все имеющиеся вооружения этих самолетов. Относительно сроков боевого применения это не будет исключительно противовоздушная оборона. Украина сможет использовать самолеты для подавления российской ПВО ракетами HARM, антирадарными ракетами. Эти функции в более спокойных районах тоже можно будет использовать из этих самолетов. Конечно, изначально никто не будет их использовать для воздушных боев с российскими истребителями. Следует в более или менее спокойной обстановке проверить их возможности.

Эксперт уверен, что ничего высокоточного, чем можно ударить по наземным целям, Украина не получит. Но есть надежда, что Украина получит ракеты средней дальности последних версий, которые бьют хотя бы на 120 км. Не говоря о последних версиях, которые способны поражать вражеские цели на расстоянии 180 км, ракеты "воздух - воздух". Если мы будем сбивать ими российские самолеты в глубине российской территории на 100 км, никто нам ничего не скажет. А если самолет залетит на российскую территорию, то у нас будут проблемы с нарушением сделок.

Романенко добавил, что стоимость обслуживания новых машин не столь велика, как нам понадобится при использовании уже прослуживших долгое время машин. Например, те две машины, которые показывали нашему президенту на авиабазе в Нидерландах, одна из них 1990 года, а вторая 1983 года выпуска. Придется для них заказывать запасные части. 128 самолетов – это, конечно, мечта не на следующий год, а где-то к 2025 году включительно. Украина будет постепенно привыкать к таким расходам на оборону. Если не тратить деньги на свою армию, то не будет обороны. Расходы огромны, но если мы хотим выжить и победить, то нужно в чем-то отказаться и отдать на ВСУ. И сейчас вопрос становится именно так.

Романенко отметил, что Украине нужны не только истребители, а еще нужны носители крылатых ракет. У нас не так много осталось Су-24, всем известно, что это старые машины. Конечно, истребители Gripen не будут играть главную роль в украинских Воздушных силах, потому что Швеция не сможет нас обеспечить таким количеством самолетов. Поэтому этот вариант можно держать как запасной. К примеру, Чехия будет снимать с вооружения свои Gripen , у них 14 истребителей этого типа. Они планируют перевооружаться с 2025 на истребители 5-го поколения F-35. Швеции нужно будет думать, куда поставить эти 14 самолетов могут предложить их нам. Но основная ставка у нас на единственный боевой самолет, которым выбран – F-16. Американцы нам не дают сейчас F-16, и этот вопрос к дипломатам. Пожалуй, американцы хотят посмотреть , как мы будем использовать F-16. Но пара из F-15 и F-16 решила практически все проблемы борьбы с современными российскими истребителями. Ибо сами F-16, в любом количестве, с ними не справятся.

Ситуация вокруг Бахмута

А дальше перейдем к другой теме. Поговорим о Бахмуте, который остается центром тяготения наших и враждебных усилий. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сегодня 21 августа сообщила, что Силы обороны Украины на прошлой неделе освободили территорию в 3 кв.км возле Бахмута. Вместе с тем следует сказать, что противник существенно уплотняет свои войска и на севере и на юге Бахмута.

В частности, по утверждению Максима Жорина, заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады, захватчик для компенсации потерь регулярно перебрасывает в зону Бахмута подготовленные подразделения и части. Также значительно возросла активность вражеской артиллерии, так же и с нашей стороны высока интенсивность применения артиллерии. Иногда происходят фронтальные столкновения, то есть фактически контратаки уходят с обеих сторон.

Учитывая значительное количество и насыщенность российских подразделений, которых стало очень много по всему участку фронта как на севере, так и на юге от Бахмута, ситуация является сложной и непростой для наших воинов.

Андрей Кулиш, пресс-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж", рассказал, что ситуация контролируемая, продолжаются бои. Есть некоторые тактические успехи, уничтожаются вражеские бронетехника и личный состав. В настоящее время россияне пытаются улучшить свое тактическое положение, но им не удается. Противник очень сильно применяет артиллерию, хотя количество обстрелов вдоль всей линии фронта уменьшилось. Были случаи, когда россияне использовали 152 мм артиллерию в единичных целях, то есть это говорит, что они могут все себе позволить.

Пресс-офицер БШР "Рубеж" отметил, что работа сложная, но, как говорят наши пехотинцы: Если бы эта война продолжалась за счет стрелкового оружия, то мы уже давно бы в этой войне победили. Потому что подготовка наших бойцов на порядок выше, чем у российских захватчиков.