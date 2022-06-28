Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Бахмут остается приоритетным направлением для россиян. Оккупанты по многим направлениям от Попасной, Николаевки и от Светлодарки пытаются штурмовать Бахмут. Фактически именно Бахмут будет ключом к Лисичанску сегодня. Поэтому внимание необходимо уделять и Бахмуту, и дороге между Бахмутом, и Лисичан. Лисичанскую", - сказал он.



Власенко отметил, что по состоянию на сегодняшний день россияне штурмуют автодорогу Лисичанск-Бахмут и окрестности Лисичанская.



"Также кафиры работают в виде ДРГ форсировать Северский Донец в районе Белогоровки и Привилегии, поэтому там так называемый "третий фронт", - рассказал он.



Власенко добавил, что Бахмут и Лисичанск сейчас являются основными точками противостояний.



"Оставшийся от Луганщины клочок земли, клочок земли между Донцом и дорогой Бахмут-Лисичанск - сейчас это самая горячая точка в этом противостоянии", - отметил Власенко.

Россия в Лисичанске 27 июня обстреляла людей, пришедших за питьевой водой, восемь мирных жителей погибли, в том числе - ребенок

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb