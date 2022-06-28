Бахмут остается приоритетным направлением для оккупантов, город может стать "ключом" в Лисичанск, - глава Северодонецкого РВА
Глава Северодонецкого РВА Роман Власенко убежден, что оккупанты сейчас активно работают над Бахмутом и Лисичанском
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Бахмут остается приоритетным направлением для россиян. Оккупанты по многим направлениям от Попасной, Николаевки и от Светлодарки пытаются штурмовать Бахмут. Фактически именно Бахмут будет ключом к Лисичанску сегодня. Поэтому внимание необходимо уделять и Бахмуту, и дороге между Бахмутом, и Лисичан. Лисичанскую", - сказал он.
Власенко отметил, что по состоянию на сегодняшний день россияне штурмуют автодорогу Лисичанск-Бахмут и окрестности Лисичанская.
"Также кафиры работают в виде ДРГ форсировать Северский Донец в районе Белогоровки и Привилегии, поэтому там так называемый "третий фронт", - рассказал он.
Власенко добавил, что Бахмут и Лисичанск сейчас являются основными точками противостояний.
"Оставшийся от Луганщины клочок земли, клочок земли между Донцом и дорогой Бахмут-Лисичанск - сейчас это самая горячая точка в этом противостоянии", - отметил Власенко.
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