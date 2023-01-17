Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг пытается обойти Бахмут не только с севера, а с юга, где расположен населенный пункт Клищиевка. Сейчас там активизировались боевые действия и враг пытается продвигаться в сторону Клищиевки, но успеха нет. Бахмут остается главной целью противника на ближайшую перспективу, а более отдаленной является заявления врага о том, что они хотят выйти на границы Донбасса и Луганщины. Эта стратегическая цель остается у врага", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, на Бахмутское направление противник пытается подтянуть десантные подразделения, чтобы попытаться протиснуть оборону ВСУ.

"Бахмут и Соледар являются плацдармом, на котором было уничтожено большое количество вражеской силы. На Бахмутском направлении еще некоторое время будут продолжаться позиционные бои", - добавил Згурец.

Украинские воины продолжают уничтожать врага и отразили атаки в районах более 20 населенных пунктов. Захватчики остановили трансляцию всех украинских телеканалов в поселках Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области.

В Кремле продолжают публично отрицать заявления основателя и куратора ПИК Вагнера Евгения Пригожина о том, что только вагнеровцы принимали участие в захвате Соледара. На что Пригожин пытается подорвать доверие к российскому минобороны

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