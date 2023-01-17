Бахмут остается главной целью России, чтобы выйти на границы Донбасса и Луганщины, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что на Бахмутском направлении еще некоторое время будут продолжаться позиционные бои
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг пытается обойти Бахмут не только с севера, а с юга, где расположен населенный пункт Клищиевка. Сейчас там активизировались боевые действия и враг пытается продвигаться в сторону Клищиевки, но успеха нет. Бахмут остается главной целью противника на ближайшую перспективу, а более отдаленной является заявления врага о том, что они хотят выйти на границы Донбасса и Луганщины. Эта стратегическая цель остается у врага", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, на Бахмутское направление противник пытается подтянуть десантные подразделения, чтобы попытаться протиснуть оборону ВСУ.
"Бахмут и Соледар являются плацдармом, на котором было уничтожено большое количество вражеской силы. На Бахмутском направлении еще некоторое время будут продолжаться позиционные бои", - добавил Згурец.
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