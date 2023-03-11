Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"С моей точки зрения Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, потому что мы тоже теряем свои силы. Бои уже идут по окрестностям города. А будет ли польза в том, что мы сейчас бросили туда ребят Сил специальных операций? Я понимаю, ситуация повторяется то, что было в Северодонецке и Лисичанске. Мы начинаем забивать гвозди микроскопом. Лучше Силы специальных операций сохранить на будущие наступательные операции, и это будет гораздо большей пользы", - отметил генерал ВСУ.

Сергей Кривонос отметил, что в данной ситуации нам нужно сделать правильные выводы и улучшить подготовку нашей пехоты.

"Бахмут нужно было уже оставить и отойти на подготовленные рубежи вне города. С учетом той местности, которую я хорошо знаю за предыдущие годы войны, там можно было оборудовать отличную линию обороны и спокойно держать врага, чтобы в дальнейшем не допустить его наступления уже за пределами Бахмута. ", – сказал Кривонос.