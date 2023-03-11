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Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос

11 мартa, 2023 суббота
09:20
война с Россией

Сергей Кривонос, генерал ВСУ, первый заместитель командующего ССО ВСУ (2016—2019 гг.), экс-замсекретаря СНБО, считает, что Бахмут нужно было оставить и отойти на подготовленные рубежи вне города

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"С моей точки зрения Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, потому что мы тоже теряем свои силы. Бои уже идут по окрестностям города. А будет ли польза в том, что мы сейчас бросили туда ребят Сил специальных операций? Я понимаю, ситуация повторяется то, что было в Северодонецке и Лисичанске. Мы начинаем забивать гвозди микроскопом. Лучше Силы специальных операций сохранить на будущие наступательные операции, и это будет гораздо большей пользы", - отметил генерал ВСУ.

Сергей Кривонос отметил, что в данной ситуации нам нужно сделать правильные выводы и улучшить подготовку нашей пехоты.

"Бахмут нужно было уже оставить и отойти на подготовленные рубежи вне города. С учетом той местности, которую я хорошо знаю за предыдущие годы войны, там можно было оборудовать отличную линию обороны и спокойно держать врага, чтобы в дальнейшем не допустить его наступления уже за пределами Бахмута. ", – сказал Кривонос.

  • 10 марта пограничники отразили два российских штурма на Бахмутском направлении
  • Также представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за последние сутки под Бахмутом уничтожено почти 200 россиян
Украина
Россия
военные силы Украины
Северодонецк
ССО
Лисичанск
Донетчина
Бахмут
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