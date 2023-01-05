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Обзор

Бахмут – новый символ несокрушимости, Путин потерял газовые рычаги, Германия готовится предоставить Украине танки. Мировые СМИ об Украине 5 января

Юрий Мартынович
5 января, 2023 четверг
21:47
Мир про Украину

Заявление Путина о введении 36-часового режима прекращения огня преследует цель демонизировать ВСУ для внутренней аудитории диктатора, Германия может согласовать передать Украине боевые машин пехоты Marder или танков Leopard 2 уже в середине января, битва за Бахмут превратилась в одну из самых кровавых кампаний войны, а потери для обеих сторон возросли, оборона разрушенного города приобрела символическое значение, превышающее военное значение, - об этом и не только писали мировые СМИ

ABC News:

Американские журналисты ABC News посвятили статью заявлениям предстоятеля русской церкви, призвавшему к перемирию в Украине. Глава РПЦ призвал к 36-часовому рождественскому прекращению огня в Украине в конце этой недели. В издании отмечают, что этот призыв вряд ли принесет прорыв в прекращении войны, которая началась в феврале прошлого года с вторжением России. Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал этот призыв "циничной ловушкой и элементом пропаганды". Ведь Кирилл ранее оправдывал войну России в Украине как часть "метафизической борьбы" за предотвращение либерального идеологического вторжения Запада.

BBC:

Журналисты BBC считают, что заявление президента России Владимира Путина о введении 36-часового режима прекращения огня на украинской линии фронта, которое совпадает с православным Рождеством, имеет целью демонизировать ВСУ для внутренней аудитории диктатора. В заявлении Кремля говорится: "Учитывая обращение [Кирилл], президент поручает министру обороны Российской Федерации ввести режим прекращения огня на всей линии столкновения в Украине» на 36 часов". Путин в распоряжении призвал Украину ответить взаимностью, чтобы "большое количество православных верующих, проживающих в районах, где ведутся боевые действия", могла отпраздновать Сочельник в пятницу и Рождество в субботу. Вскоре после этого советник президента Украины Подоляк заявил, что "временного перемирия" быть не может, пока российские войска не выведут все оккупированные районы. Прекращение огня в Кремле прекрасно вписывается в общий нарратив в Москве, ориентированный прежде всего на внутреннюю аудиторию. То есть – что россияне – молодцы, и это Украина и Запад угрожают России. Перемирие также является удобным инструментом, который можно использовать для демонизации Украины – поскольку украинцы отклонили предложение, Москва будет утверждать, что Киев не уважает верующих и не стремится к миру. Но нельзя забывать, что именно Россия начала эту войну, начав неспровоцированное вторжение.

The Washington Post:

Журналисты The Washington Post акцентировали на том, что США и Франция готовы отправить бронетехнику Украине . Ожидается, что Соединенные Штаты и Франция направят Украине боевые бронированные машины и легкие танки соответственно после того, как несколько месяцев отклоняли такие запросы. Президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки боевых машин Bradley Fighting Vehicles. Ранее Франция заявила, что впервые пошлет легкие танки в Украину, согласно заявлениям французского и украинского правительств.

The Guardian:

The Guardian посвятил материал изменению позиции Франции и США по поводу более тяжелых вооружений для помощи Украине, которые "безусловно повлияют на позицию Германии". Официальные лица из Берлина отметили, что решение о снабжении боевых машин пехоты Marder или танков Leopard 2 может быть принято на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", в середине января. Позиция Германии относительно поставок Украине тяжелого вооружения никогда не была "статической", заявил министр экономики и заместитель канцлера Олафа Шольца Роберт Хабек во время визита в столицу Норвегии Осло.

Также британские журналисты написали статью о том, что Владимир Путин проиграл газовые рычаги. Такое заявление сделал вице-канцлер Германии Роберт Хабек, отметивший, что "половина наших яиц была в корзине Путина", но Германия сейчас восстанавливает мощности. Такое заявление он сделал во время визита в Норвегию и выразил нотку осторожного оптимизма по энергоснабжению своей страны. Война России в Украине застала Берлин в уязвимый момент, поскольку он был чрезмерно зависим от поставок природного газа из-за газопровода "Северный поток-1" и не смог создать инфраструктуру для альтернативных каналов поставок.

The New York Times:

Американские журналисты The New York Times посвятили статью сексуальным преступлениям российских войск на территории Украины. Следователи обнаружили многочисленные доказательства злоупотреблений со стороны московских сил, включая изнасилование и принуждение к обнажению. Кремлевские чиновники неоднократно отрицали обвинения в нарушениях прав. Журналисты рассказали историю 26-летней украинки Ольги, которую на восьмой или девятый день российского заключения привязали к столу голой по пояс. В течение 15 минут российский следователь нецензурно выражался в ее адрес, затем набросил на нее куртку и впустил в комнату еще семерых мужчин. Тема сексуального насилия присутствует во всех украинских областях, где побывали или находятся российские военные.

Также в фокусе внимания The New York Times город Бахмут, который более чем на 60 процентов разрушен. Россия продолжает наступление, направленное на захват восточного города после ряда неудач в других частях Украины в последние месяцы. Глава Украинской военной администрации в Донецкой области, в которую входит и Бахмут, Павел Кириленко заявил, что украинские войска сдерживают российские силы, но оборона города обходится очень дорогой ценой из-за постоянных обстрелов. Поскольку битва за Бахмут превратилась в одну из самых кровавых кампаний войны, а потери для обеих сторон выросли, украинская оборона разрушенного города приобрела символику, которая превосходит ее военное значение, а "держать Бахмут" предстает как зов нации.

Wall Street Journal:

Издание Wall Street Journal посвятило статью тому, как война в Украине побуждает НАТО улучшать транспортировку военной техники. Альянс ведь активно сотрудничает с ЕС, чтобы преодолеть препятствия для транспортировки поставок через Европу. Когда в сентябре Франция хотела отправить танки Leclerc для укрепления обороны союзника НАТО Румынии, Германия, являющаяся членом Альянса, выступила против перевозки их грузовиками по немецким автомагистралям. Проблема была не в мирных протестующих или в политической оппозиции. Это были тяжелые французские танки-транспортеры. Вес бортовых платформ на каждой оси превышал разрешенные нормы для большинства немецких дорог, заявили правительственные органы, предложившие маршрут, который признал Париж неприемлемым. Франция же отправила танки по железной дороге, задержав отправление. Таким образом, вторжение России в Украину выявило слабые стороны и недостатки европейских войск, от проницаемой противовоздушной обороны до недостаточных поставок боеприпасов.

CNN:

Журналисты CNN написали статью о развертывании Москвой военного корабля с гиперзвуковой ракетой "Циркон". Президент России Владимир Путин отправил один из самых современных военных кораблей своей страны, вооруженный современными гиперзвуковыми ракетами, в длинный рейс через Атлантический океан в Средиземное море и Индийский океан, сообщили в среду российские государственные СМИ. Путин похвастался, что корабль перевозил гиперзвуковые ракеты "Циркон" - оружие большой дальности, скорость которого в пять раз превышает скорость звука, поэтому его труднее обнаружить и перехватить. Нынешняя миссия станет ее первым развертыванием в потенциальной боевой ситуации. Могут ли россияне использовать эту ракету в войне с Украиной, пока неизвестно.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты посвятили статью тому, как российское общество привыкло жить от одного режима к другому. "В какой концлагерь нас везут? Не знаю, я политикой не интересуюсь", - так можно проиллюстрировать мнение россиян о русле политики их лидера Путина.

Также польские журналисты проанализировали постоянно пополняющийся список непонятных ошибок российской армии. Журналисты пытаются понять, почему россияне не учатся на своих ошибках?

Le Figaro:

Французские журналисты Le Figaro проанализировали, как Украина готовится реинтегрировать оккупированный Россией Крым. Через организацию "Платформа для Крыма" президент Зеленский разрабатывает план решения судьбы россиян и инфраструктуры на полуострове, который Украина хочет отвоевать. На сегодняшний день освобожденный Крым – это не реальность, а 35-страничный документ на ламинированной бумаге формата А4. Этот документ под названием "Стратегия реинтеграции Крыма после деоккупации" объясняет, как и почему у полуострова обязательно полноценного вернуться в лоно Киева.

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