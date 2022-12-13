Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Под Бахмутом стабильно тяжело, ребята держатся и держат Бахмут. Бахмут превратился уже в Сталинград. Не отдадим город, враг дальше не пройдет! Некоторые успехи у врага на востоке Бахмута есть, они пытаются взять город в кольцо. Но сейчас к нам идет большая помощь, поэтому через день-два мы отразим все атаки противника, и выйдем снова на расстояние в 10 км от Бахмута", - подчеркнул Лысенко.

По словам бойца, город географически растянут, до центра и ключевых мест врагу еще далеко.

"На направлении Авдеевка - Донецк - Бахмут ничего радужного нет, но и критического тоже нет. Несмотря на мороз, в двух комплектах термобелья, ВСУ держат Бахмут. Нам донимает враждебная пехота, которая бессмысленно идет и дохнет. Наше РСЗВ поработало и отбило им охоту накапливать живую силу у Бахмута. Минус 150-200 оккупантов только на Бахмутском направлении", - добавил Лысенко.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

Заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко отметил , что прифронтовые районы Бахмута оккупантами уничтожены до основания

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