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Бахмут не имеет стратегического значения для россиян, - эксперт по нацбезопасности Жовтенко

21 мая, 2023 воскресенье
13:10
Война с Россией Бахмут

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко считает, что захват россиянами Бахмута не имеет никакого стратегического значения

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне за все время обороны Бахмута систематически уничтожали город. Все разрушено. Город в руинах. То, что они зашли на руины, никакого стратегического значения не имеет. Ведь возникает вопрос, смогут ли они удержать Бахмут. Также следует учитывать тот факт, что украинские войска довольно неплохо продвинулись на северных и южных окраинах города, что потенциально угрожает окружением для россиян", - пояснил Жовтенко.

Эксперт отметил, что выход Сил обороны из Бахмута никак не повлияет на общую ситуацию на фронте.

"Я очень сомневаюсь, что со стратегической точки зрения россияне, после захвата Бахмута, получат каких-либо преимуществ на фронте. Они пытаются в своем информационном пространстве объяснять захват города как большую победу. Однако это не так", - добавил он.

  • 20 мая главарь российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
  • В вечерней (20 мая) и утренней (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
  • Минобороны РФ заявило о якобы взятии города в полночь 21 мая.
  • 21 мая утром СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о потере контроля ВСУ над городом Бахмут Донецкой области. Впоследствии представитель президента Сергей Никифоров заявил об ошибке и отметил, что президент отрицал взятие Бахмута.
  • Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый днем 21 мая заявил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части Бахмута.
Россия
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
наступление ВСУ
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