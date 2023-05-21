Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне за все время обороны Бахмута систематически уничтожали город. Все разрушено. Город в руинах. То, что они зашли на руины, никакого стратегического значения не имеет. Ведь возникает вопрос, смогут ли они удержать Бахмут. Также следует учитывать тот факт, что украинские войска довольно неплохо продвинулись на северных и южных окраинах города, что потенциально угрожает окружением для россиян", - пояснил Жовтенко.

Эксперт отметил, что выход Сил обороны из Бахмута никак не повлияет на общую ситуацию на фронте.

"Я очень сомневаюсь, что со стратегической точки зрения россияне, после захвата Бахмута, получат каких-либо преимуществ на фронте. Они пытаются в своем информационном пространстве объяснять захват города как большую победу. Однако это не так", - добавил он.