Бахмут как "Сталинград наоборот"?
Военный преступник Гиркин, по совместительству, едва ли не самый российский военный эксперт, считает битву за Бахмут Сталинградом наоборот
В Сталинграде советское командование сумело навязать вермахту кровопролитные бесперспективные бои на истощение, в то время как Красная Армия готовила мощные резервы для наступления. Немецкая разведка о резервах знала, но высшее командование вермахта ничего не сделало, потому что презирало противника и считало, что победит и так.
Сейчас Украина навязала Московии бесперспективные, невероятно затратные в технике и людях бои. В то же время ВСУ готовят резервы для наступления на современной боевой технике, превосходящей российскую.
Гиркин считает, что российские генералы в битве за Бахмут превзойдут в тщеславии и высокомерии немецких военачальников под Сталинградом.
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Гиркин считает, что русские генералы в битве за Бахмут превзойдут в тщеславии и высокомерии немецких военачальников под Сталинградом.
Если кому-то нужен сейчас лучик надежды, то вот он. Да, мы теряем в Бахмуте много. Но противник теряет больше в разы. Все, что происходит в этой бойне, будет иметь последствия. Есть все предпосылки считать, что последствия для врага будут значительно более драматичными.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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