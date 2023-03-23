В Сталинграде советское командование сумело навязать вермахту кровопролитные бесперспективные бои на истощение, в то время как Красная Армия готовила мощные резервы для наступления. Немецкая разведка о резервах знала, но высшее командование вермахта ничего не сделало, потому что презирало противника и считало, что победит и так.

Сейчас Украина навязала Московии бесперспективные, невероятно затратные в технике и людях бои. В то же время ВСУ готовят резервы для наступления на современной боевой технике, превосходящей российскую.

Гиркин считает, что российские генералы в битве за Бахмут превзойдут в тщеславии и высокомерии немецких военачальников под Сталинградом.

Читайте также: Пригожин похож на Винни-Пуха

Гиркин считает, что русские генералы в битве за Бахмут превзойдут в тщеславии и высокомерии немецких военачальников под Сталинградом.

Если кому-то нужен сейчас лучик надежды, то вот он. Да, мы теряем в Бахмуте много. Но противник теряет больше в разы. Все, что происходит в этой бойне, будет иметь последствия. Есть все предпосылки считать, что последствия для врага будут значительно более драматичными.

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.