Бахмут как город "больше не существует", - Буданов

Об этом руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Кирилла Буданова, российские обстрелы почти полностью разрушили Бахмут:

"Там катастрофа сам город... Но по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать", - заметил он.

При этом, по убеждению главы ГУР, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая.

Напомним, по данным Института изучения войны, российским оккупантам будет трудно поддерживать прежний темп наступательных операций в районе Бахмута Донецкой области.

Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко рассказал, что украинские войска ожидают новых атак российской армии на Бахмут и окрестности города.

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