Бахмут как город "больше не существует", - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Бахмут почти разрушен российскими обстрелами, однако, по его словам, военная ситуация там не катастрофическая
Об этом руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона "Единые новости".
По словам Кирилла Буданова, российские обстрелы почти полностью разрушили Бахмут:
"Там катастрофа сам город... Но по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать", - заметил он.
При этом, по убеждению главы ГУР, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая.
- Напомним, по данным Института изучения войны, российским оккупантам будет трудно поддерживать прежний темп наступательных операций в районе Бахмута Донецкой области.
- Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко рассказал, что украинские войска ожидают новых атак российской армии на Бахмут и окрестности города.
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