Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация в городе Бахмут динамичная и напряженная. Окрестности Бахмута тоже находятся под постоянным давлением врага. Противник не оставляет намерений оцепить Бахмут и перерезать логистическое сообщение, но ситуация под контролем. Бахмут и окрестности находятся под надежной обороной ВСУ", - подчеркнул Кудряшов.

По словам заместителя командира, враг понес большие потери благодаря огневому поражению ВСУ.

"Противник теряет потенциал наступательных действий. Интенсивность боевых действий несколько уменьшилась. Попытки штурма со стороны врага есть, но не столь массированы", - подчеркнул Кудряшов.