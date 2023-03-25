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Бахмут и окрестности находятся под надежной обороной ВСУ, - заместитель командира Кудряшов

25 мартa, 2023 суббота
10:13
война с Россией

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов подчеркнул, что враг не оставляет намерений захватить Бахмут

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация в городе Бахмут динамичная и напряженная. Окрестности Бахмута тоже находятся под постоянным давлением врага. Противник не оставляет намерений оцепить Бахмут и перерезать логистическое сообщение, но ситуация под контролем. Бахмут и окрестности находятся под надежной обороной ВСУ", - подчеркнул Кудряшов.

По словам заместителя командира, враг понес большие потери благодаря огневому поражению ВСУ.

"Противник теряет потенциал наступательных действий. Интенсивность боевых действий несколько уменьшилась. Попытки штурма со стороны врага есть, но не столь массированы", - подчеркнул Кудряшов.

  • 23 марта Институт изучения войны констатировал, что давление армии РФ на Бахмут слабеет , а ВСУ проводят в окрестностях города контратаки.
  • Попытки РФ захватить Бахмут зашли в тупик из-за больших потерь и истощения сил российских подразделений
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