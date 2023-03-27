Бахмут и логистические пути находятся под контролем ВСУ, - заместитель командира Кудряшов
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов отметил, что враг не оставляет намерений захватить Бахмут
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг не оставляет намерений окружить, захватить Бахмут и лишить город логистических путей. Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой ВСУ. В настоящее время логистические пути и город под контролем ВСУ. Силы обороны продолжают успешно выполнять задачи обороны этого направления", - отметил Кудряшов. .
По словам бойца, плотность огня в Бахмуте и в окрестностях города остается интенсивной.
"Попытки врага по поводу прорыва действительно уменьшились. Но не благодаря тому, что враг истощился, а благодаря тому, что ВСУ за это время нанесли такое поражение врагу, что враг остановился. Оперативные успехи по продвижению со стороны врага отсутствуют", - добавил Кудряшов.
- По данным британской разведки, попытки РФ захватить Бахмут зашли в тупик из-за больших потерь и истощения сил российских подразделений.
- Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается стабильно сложной. Враг несет огромные потери, но продолжает вести наступательные действия
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