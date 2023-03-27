Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг не оставляет намерений окружить, захватить Бахмут и лишить город логистических путей. Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой ВСУ. В настоящее время логистические пути и город под контролем ВСУ. Силы обороны продолжают успешно выполнять задачи обороны этого направления", - отметил Кудряшов. .

По словам бойца, плотность огня в Бахмуте и в окрестностях города остается интенсивной.

"Попытки врага по поводу прорыва действительно уменьшились. Но не благодаря тому, что враг истощился, а благодаря тому, что ВСУ за это время нанесли такое поражение врагу, что враг остановился. Оперативные успехи по продвижению со стороны врага отсутствуют", - добавил Кудряшов.