Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Бахмут – это главное направление удара противника. Враг уже несколько месяцев бьет по самому городу всеми видами реактивной и ствольной артиллерии, авиацией, а также ведет там штурмовые действия. С этих суток россияне были вокруг Бахмута и самая горячая сейчас точка - Ивангород (населенный пункт к югу от Бахмута, – ред.), где они пытаются штурмовать, даже хвастаются, что его уже взяли, но это не соответствует действительности", - прокомментировал представитель Восточной группировки войск.



Сергей Череватый добавил, что украинские войска ведут упорную оборону и отбивают атаки противника.

За 12 октября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

14 октября британская разведка сообщала, что российская армия продолжает наступление в Бахмутском районе Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb