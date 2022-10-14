Бахмут - главное направление удара врага, - спикер Восточной группировки войск Череватый
Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, отметил, что наиболее горячей точкой является населенный пункт к югу от Бахмута, Ивангород
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Бахмут – это главное направление удара противника. Враг уже несколько месяцев бьет по самому городу всеми видами реактивной и ствольной артиллерии, авиацией, а также ведет там штурмовые действия. С этих суток россияне были вокруг Бахмута и самая горячая сейчас точка - Ивангород (населенный пункт к югу от Бахмута, – ред.), где они пытаются штурмовать, даже хвастаются, что его уже взяли, но это не соответствует действительности", - прокомментировал представитель Восточной группировки войск.
Сергей Череватый добавил, что украинские войска ведут упорную оборону и отбивают атаки противника.
- За 12 октября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.
- 14 октября британская разведка сообщала, что российская армия продолжает наступление в Бахмутском районе Донецкой области.
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