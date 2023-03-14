Бахмут - это возвышенность, где перемалывается колоссальное количество живой силы врага, - военный эксперт Черник
Военный эксперт Петр Черник отметил, что Бахмут – это стратегическая точка, оттуда удобно держать оборону
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ситуация в Бахмуте действительно очень тяжелая, и это логично. Путин отдал 9-й, или 10-й приказ о выходе российской армии на административные границы Донетчины, а они сделать этого не могут. Им нужно еще оккупировать как минимум 10 тысяч квадратных километров. Бахмут – это объективно стратегическая точка. Для россиян это уже и политический, и психологический момент", – подчеркнул Черник.
По словам военного эксперта, Бахмут – это возвышенность, и оттуда очень удобно держать оборону.
"Сейчас в Бахмуте перемалывается колоссальное количество живой силы и техники врага. Вместе с тем, если будет принято решение на тактический уход ВСУ с той точки, катастрофы не будет. Нам важно выиграть войну, битвы могут быть проиграны. Мы не имеем право на поражение в войне", - подчеркнул Черник.
- 3 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в Бахмуте штурмовые отряды вагнеровцев пытаются прорвать оборону и продвинуться в центральные районы.
- Генштаб ВСУ сообщил , что за 12 марта украинские воины отразили более 100 атак противника.
- Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на фронте, в частности в Бахмуте
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