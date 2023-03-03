Вопрос удержания Бахмута остается военным

Бахмут продолжает обороняться. Сегодня в город снова приехал командующий Сухопутными войсками Сырский. Он провел совещание, определил пути решения текущих проблем. Раньше было решение усилить это направление резервами, так что пока нет оснований, что ВСУ планируют покидать Бахмут. Ситуация сложная, враг пытается наступать с юга, севера и востока.

На севере ситуация самая сложная – россияне пытаются двигаться к Хромовому после захвата Ягодного и Берховки. Это движение для того, чтобы перерезать линию обеспечения города. Вчера вражеской артиллерией был разбит один из мостов на трассе до Хромового, но, по нашей информации, это не повлекло за собой принципиальных последствий. Есть объездные пути вокруг разрушения и обеспечения Бахмута продолжается и дальше. ВСУ удерживают оборону по всему периметру, хотя на востоке, где уже бои в городе, наши военные взорвали один из мостов через реку Бахмутка, чтобы усложнить движение противника. Ранее на юге была взорвана дамба одного из водохранилищ, что существенно остановило продвижение врага.

Сейчас ВСУ продолжают удерживать противника на севере и востоке, а на юге даже происходят контратаки в зоне Ивановского. Там оттесняют противника, пытающегося выйти на трассу между Константиновкой и Бахмутом. При всей сложности ситуации возможность удержания города остается, о чем свидетельствует и приезд Сырского.

ВСУ выполняют несколько функций на этом участке фронта. Первая: они истощают войска противника и заставляют его использовать боезапас. Вторая: удерживают линию обороны, чтобы она не посыпалась. Третья: создают условия для улучшения обустройства другой линии обороны, которая уже находится за Бахмутом. Все эти три составляющие выполняются и поступившие резервы помогают решать одну из этих функций.

Вопрос удержания Бахмута остается военным вопросом. Либо мы удерживаем этот участок фронта, имея для этого возможности, либо мы переходим на другие позиции и должны вовлекаться в такой же формат боев как здесь. Один из главных вопросов – это больше боеприпасов. Это единственный фактор, который я очень часто слышу, когда общаюсь с военными на линии – они говорят, что нужно больше крупных калибров, минометов и средств поражения.

Мы отбиваем и уничтожаем здесь сейчас достаточно боеспособные подразделения русской армии. За несколько дней динамика существенно не изменилась. Незапертый участок около пяти километров. Россияне не могут сжать это расстояние – достаточно эффективно ведутся наши оборонные действия с использованием артиллерии. Нужно больше артиллерии и снарядов – это главный предохранитель по продвижению противника.

На участке в 20 км вокруг Бахмута сконцентрированы основные силы и войска по другим направлениям, которые ограничиваются потенциалом, направленным на Бахмут. Ситуация возле других городов производна от действий вокруг Бахмута. Думаю, что пока держится связка Часов Яр – Хромово – Бахмут и обеспечивает город, другие направления гораздо более призрачны для противника по активизации боевых действий.

Бахмут – это не стратегический, а тактический город. Он демонстрирует возможности украинской армии удерживать противника на таких участках фронта, где враг пытается превратить тактические успехи в стратегическую победу, а этого не происходит.

Наступление россиян уперлось в линию обороны ВСУ

Думаю, с 4-6 марта россияне снова активизируют действия вблизи Угледара. Это для них принципиально важно. Надо обеспечить пути снабжения близ Волновахи и каким-то образом отодвинуть наши подразделения. Ибо от Угледара короткая дистанция до Мариуполя и Мелитополя. Сейчас разгромившую бригаду отвели на восстановление - на ее базе формируют штурмовой батальон из 200 человек. Новые подразделения прилагаются, накапливаются резервы. Мы это шоу с уничтожением российских танков и бронетехники снова увидим через неделю. Они этот город не оставят, потому что прямолинейные, не гибкие, и мы будем этим пользоваться.

У Авдеевки еще два направления, где РФ пытается продвигаться. Здесь есть скопление сил противника в глубине. Авдеевку пытаются оцепить как Бахмут, но успехов там нет. Можем сказать, что все это наступление россиян, которое длится больше месяца, по всем участкам уперлось в нашу линию обороны и наиболее критическим выглядит лишь Бахмут. В других направлениях мы полностью сдерживаем противника. Я могу спрогнозировать, что в течение ближайших 2-3 недель враг использует все резервы по всем 5 направлениям и мы увидим более интенсивные действия на них.

Луганщина и Юг: линия фронта без изменений, россияне накапливают силы под Запорожьем

На Луганском направлении линия фронта не меняется, хотя бои интенсивны. Накопление живой силы и противника на этом участке Сватово-Кременная достаточно значительно. Враг продолжает попытки вытеснить нас за пределы реки Оскол. Существуют риски накопления сил в зоне Валуек (РФ), где стоят определенные резервы, которые и заходят на этот участок.

В Кременном боевые действия продолжаются, россияне пытаются использовать современные образцы техники - танки "Прорыв", БМП "Терминатор". Но все равно смены линии фронта там нет. В зоне Белогоровки тоже ничего не меняется. Она для нас важна - если враг будет дальше продвигаться в сторону Бахмута, то есть возможность фланговых ударов в сторону группировки противника, которая будет двигаться в сторону Славянска и Краматорска.

На Юге особой динамики не было, кроме уничтожения складов и других объектов, являющихся регулярной основой. Эти удары по российским объектам, о которых не всегда сообщает Генштаб, но они регулярны. Это отражение стратегии, которую ВСУ реализовали на правом берегу Днепра. Сейчас это переносится на участки, которые в перспективе станут главными направлениями наших наступательных действий.

Хотя враг также пытается увеличить количество сил в зоне Орехова, Гуляйполя. Не исключается, что параллельно с активизацией действий на Угледаре, они попытаются также проводить определенные наступательные действия, чтобы отвлекать внимание от других направлений, в частности от Бахмута. И не разрешать делать нам манёвр силами.

События в Беларуси и РФ

Белорусские партизаны показали видео, как дрон садился на самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сейчас мы не знаем точно степень поражения и ущерба самолету, но он улетел на завод-производитель. Это означает, что убытки существенны и ограничивают шпионские действия этого самолета при координации нападений РФ.

По ситуации на Брянщине: думаю, что россиянам спутали карты. Они готовили акцию под чужим флагом, которая должна была быть связана с жертвами с российской стороны. Мы понимаем, что действительно готовилось, было подготовлено заседание Совбеза, выступление Путина. Но это все скомкалось из-за того, что Российский добровольческий корпус опередил россиян. Мы знаем, что планирует враг. То, как РДК спутал вовремя карты врагу, говорит, что и дальше мы сможем обезопаситься от таких вызовов. Понять, что может сделать РФ сложно: мы видим - враг коварен, но это не значит, что мы не можем его переигрывать.