Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Бахмут - это стратегическая возвышенность и он выполняет свою главную задачу. Бахмут сковывает оперативно-стратегические силы противника. В Бахмуте уничтожается огромное количество живой силы и техники противника. Однозначно Бахмут нужно держать. Потому что это ключи для потенциального освобождения нашей территории в сторону Северодонецка и Лисичанска", - объяснил Черник.

По словам военного эксперта, линия разграничения находится в зоне так называемого стратегического равновесия.

"На эту минуту противник находится в состоянии оперативного давления и своих наступательных действий. Но количество вражеских атак за сутки существенно снизилось по сравнению с мартом. Противник понемногу истощается. Вместе с тем, до смены ролей, когда мы будем в части атакующей стороны, должно еще пройти некоторое время", - отметил Черник.