Бахмут - это ключи к освобождению нашей территории в сторону Северодонецка и Лисичанска, - военный эксперт Черник
Военный эксперт Петр Черник отметил, что Бахмут сковывает оперативно-стратегические силы противника
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Бахмут - это стратегическая возвышенность и он выполняет свою главную задачу. Бахмут сковывает оперативно-стратегические силы противника. В Бахмуте уничтожается огромное количество живой силы и техники противника. Однозначно Бахмут нужно держать. Потому что это ключи для потенциального освобождения нашей территории в сторону Северодонецка и Лисичанска", - объяснил Черник.
По словам военного эксперта, линия разграничения находится в зоне так называемого стратегического равновесия.
"На эту минуту противник находится в состоянии оперативного давления и своих наступательных действий. Но количество вражеских атак за сутки существенно снизилось по сравнению с мартом. Противник понемногу истощается. Вместе с тем, до смены ролей, когда мы будем в части атакующей стороны, должно еще пройти некоторое время", - отметил Черник.
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