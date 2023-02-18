Бахмут – это хорошая жаровня для уничтожения врага, – военный эксперт Свитан

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы удерживаем не Бахмут, мы удерживаем определенный рубеж обороны, который проходит по левому берегу реки Бахмутки. Бахмут сейчас в разрушенном состоянии используется как оборонительный рубеж. При чем там достаточно устойчивый рубеж, прикрытый нашей артиллерией, и удерживает мощное наступление российского войска от реального редута, расположенного в самом городе. Удерживаем позиции довольно неплохо. На данный момент проблем для нашего Бахмутского гарнизона нет никаких: заход россиян с севера и юга остановлен, на некоторых позициях противник отброшен, работают несколько цепей нашего обеспечения. Западнее Бахмута есть еще один рубеж обороны, если будет очень большая проблема, мы просто отойдем, как это было в районе Соледара. Соответственно, проблем в стратегическом плане абсолютно никаких нет", - пояснил военный эксперт.

Роман Свитан добавил, что главная задача армии – уничтожение противника, где бы он ни был. А в районе Бахмута враги сами собираются из всей России, 7000 км сами протопывают, чтобы увидеть Бахмут и умереть. Именно в таком режиме мы поймали их в капкан, на который они выходят, как на рубеж уничтожения.

"Если говорить в целом о линии фронта, которая сейчас повсюду горячая и с каждым днем становится горячее, то россияне заходят в арифметической прогрессии, еще не все зашли, через неделю-две будет пик наступательных действий российской армии. На 200 км фронта они будут пытаться наступать, по крайней мере от Угледара до Купянска, возможно, добавят еще Запорожское направление, как отвлекающий удар, чтобы связать наши войска, а в Бахмуте противник дошел до определенных рубежей, где наши войска его остановили, и Бахмут на это время является хорошей жаровней по уничтожению российских войск", - подчеркнул Свитан.