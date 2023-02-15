Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Бахмут - это направление главного удара противника на восточном фронте. Враг сосредотачивает основные свои усилия, не жалея личный состав и пытается прорваться. Бахмут - это символ несокрушимости и боевого духа, мастерства украинского войска", - подчеркнул Череватый.

Представитель Восточной группировки войск также подчеркнул, что на Бахмутском направлении мощно выполняют свои обязанности ВСУ, пограничные подразделения и подразделения Нацгвардии.

"За эти сутки было уничтожено 119 врагов, 163 получили ранения разной степени. Произошло 103 обстрела и 25 боестолкновений. И это не самые большие результаты по потерям врага. За несколько дней подряд было уничтожено более 200 врагов. Бахмут - это город, где враг больше всего уделяет внимания своим атакующим действиям", - добавил Череватый.