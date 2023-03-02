Бахмут - это черная дыра, где уничтожается враг, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что ближайшие дни будут показательными в плане ситуации вокруг Бахмута
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо ".
"Если в зоне Бахмута есть все предпосылки для уничтожения врага с соотношением 1:10 и есть возможность держать оборону, то сейчас это и делается. Сегодня мы видим баланс между определенными политическими и военными решениями. Командование Сухопутных войск Украины делает ставку на то, что предпосылки для уничтожения противника остаются в Бахмуте. Условия для отвода войск на защищенные рубежи также остаются", - пояснил Згурец.
По словам эксперта, опыт наступления и правильного отступления уже отработан в украинской армии.
"Бахмутское направление является черной дырой, где уничтожается значительное количество российских сил. Ближайшие дни будут показательными в плане ситуации вокруг Бахмута. За Бахмутом есть ряд господствующих высот, на которых и будет построена уже готовящаяся новая линия обороны ВСУ", - отметил Згурец.
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