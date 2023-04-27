Бахмут, Авдеевку и Марьинку агрессоры хотели бы захватить и показать победу до 9 мая, - полковник СБУ Костенко
Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил, что Пригожин, Шойгу и Герасимов соревнуются между собой, чтобы выслужиться перед Путиным
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг атакует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Это три города, которые они выбрали и хотели показать победу до 9 мая. Им нужно показать россиянам, что они не зря положили такое количество своих сил и средств. Противник также хочет занять эти позиции, чтобы дальше развивать наступление на границы Донетчины и Луганщины. Путину важны эти города, поэтому они сейчас бросают все ресурсы и резервы", - отметил Костенко.
По словам полковника СБУ, Пригожин, Шойгу и Герасимов соперничают между собой, кто первым принесет Путину победу до 9 мая, чтобы выслужиться перед тираном.
"Россияне хотят до 9 мая одержать для себя хоть какую-то победу, но к этой победе они идут достаточно долго. У них стояли разные сроки, и сейчас враг готовит некий парад победы", - добавил Костенко.
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