Бахмут, Авдеевка и Пески - самые горячие направления фронта на сегодня, - Згурец

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Если считаться с возведением Генерального штаба ВСУ и отдельными выводами американского Института изучения войны, то самыми горячими участками фронта остаются Бахмут, Пески и Авдеевка. В районе Бахмута враг пытается продвигаться, однако нет успеха. На направлении Донецк-Авдеевка-Пески враг проводит штурму где использует тактику огневого вала", - рассказал Згурец.

Аналитик добавил, что на южных участках фронта боевые действия проходят без существенных изменений.

"На Юге Украины динамика боевых действий не меняется. На этом направлении обе стороны активно используют артиллерию и авиацию. Поэтому именно на этом участке фронта сохраняется самая большая интрига в этой войне", - добавил он.

8 августа в Генштаб ВСУ сообщили, что купанты пытались вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, наступали в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, но успеха не имели и отошли. В свою очередь ВСУ отразили наступательные действия врага в направлениях Марьинки, Шевченко и Верхнекаменского.

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