Бах в Бахмут не собирается: В МОК отреагировали на приглашение от Зеленского
В Международном олимпийском комитете отреагировали на приглашение Томаса Баха в Бахмут
Об этом сообщает официальный сайт МОК .
"Президент МОК посетил Украину летом 2022 года на приглашение НОК. Во время этого визита он встретился с пострадавшими от войны спортсменами, увидел разрушенную спортивную инфраструктуру, а также встретился с президентом Зеленским для большого обсуждения. После этого визита они также обменялись номерами телефонов. Пока планов по новому визиту в Украину нет, - сказано в сообщении.
- 27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью и пригласил Томаса Баха в Бахмут .
- Глава МОК Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.
- 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.
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