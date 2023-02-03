Бах в Бахмут не собирается: В МОК отреагировали на приглашение от Зеленского

Об этом сообщает официальный сайт МОК .

"Президент МОК посетил Украину летом 2022 года на приглашение НОК. Во время этого визита он встретился с пострадавшими от войны спортсменами, увидел разрушенную спортивную инфраструктуру, а также встретился с президентом Зеленским для большого обсуждения. После этого визита они также обменялись номерами телефонов. Пока планов по новому визиту в Украину нет, - сказано в сообщении.