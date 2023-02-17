Бах представляет интересы России, - Кличко-младший раскритиковал главу МОК

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

"Томас Бах все время говорит о нейтралитете МОК. Дело в том, что Томас Бах не нейтрален. Он представляет российские интересы, а не олимпийские ценности. Это не маленький конфликт. Это война, которая касается не только Украины. Если рухнет Украина, упадут и другие страны, это побудило бы других атаковать страны и менять границы, российская пропаганда, объявленная война, многие знаки типа Z – это фашизм, это видно по ненависти к другим нациям и поведению внутри России, речь идет об уничтожении Украины", - сказал Владимир Кличко.

Культовый боксер напомнил о спортсменах, входящих в состав Минобороны России.

"Он поддерживает пропаганду, российских спортсменов, входящих в состав Минобороны РФ и принимавших участие в международных военных чемпионатах. Но они также принимали участие в зимних Олимпийских играх и теперь планируют принять участие в следующих летних Играх. Этим пользуется российская пропаганда", - заявил Кличко-младший.