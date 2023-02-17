Бах представляет интересы России, - Кличко-младший раскритиковал главу МОК
Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко уверен, что президент МОК Томас Бах представляет интересы России
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.
"Томас Бах все время говорит о нейтралитете МОК. Дело в том, что Томас Бах не нейтрален. Он представляет российские интересы, а не олимпийские ценности. Это не маленький конфликт. Это война, которая касается не только Украины. Если рухнет Украина, упадут и другие страны, это побудило бы других атаковать страны и менять границы, российская пропаганда, объявленная война, многие знаки типа Z – это фашизм, это видно по ненависти к другим нациям и поведению внутри России, речь идет об уничтожении Украины", - сказал Владимир Кличко.
Культовый боксер напомнил о спортсменах, входящих в состав Минобороны России.
"Он поддерживает пропаганду, российских спортсменов, входящих в состав Минобороны РФ и принимавших участие в международных военных чемпионатах. Но они также принимали участие в зимних Олимпийских играх и теперь планируют принять участие в следующих летних Играх. Этим пользуется российская пропаганда", - заявил Кличко-младший.
- Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.
- 3 февраля Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду. 7 февраля к ним присоединились пять скандинавских стран.
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024.
- 10 февраля в Великобритании состоялся саммит 35 стран, выступивших за недопуск россиян в Олимпиаду в 2024 году – их поддержал во время выступления на встрече и Владимир Зеленский.
- 14 февраля директор МОК обратился в НОК 35 стран, которые против участия россиян и белорусов в Олимпиаде с просьбой повлиять на своих министров спорта.
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