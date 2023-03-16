"Бах был в Киеве и видел все своими глазами": министр спорта Гутцайт удивлен цинизмом президента МОК
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт выразил удивление стремлением президента МОК Томаса Баха вернуть россиян и белорусов в международные соревнования
Об этом Гутцайт рассказал в интервью Укринформу .
По словам министра, также занимающего пост президента Национального олимпийского комитета, он не понимает, как наши спортсмены могут соревноваться на одних турнирах с россиянами.
"По приглашению президента Зеленского Томас Бах летом был в Киеве и видел все своими глазами. И это еще больше удивляет. Ради чего они продвигают россиян на соревнования, я не знаю. Ради какого мира? У нас уже год продолжается полномасштабная война, 251 украинский спортсмен погиб от рук России, 35 находятся в плену, более 3 тысяч – защищают сейчас Украину в рядах ВСУ. Каждый день на территорию Украины прилетают ракеты", - сказал Гутцайт.
Он добавил, что ущерб спортивной инфраструктуре в результате полномасштабной агрессии РФ достиг $300 млн.
"На сегодняшний день 343 спортивных объекта получили повреждения, из них 95 - полностью разрушены. Сумма убытков по предварительным расчетам составляет $300 млн. Часть объектов также находится на оккупированных территориях", - рассказал Гутцайт.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов допустили на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 16 марта Вадим Гутцайт заявил, что многие украинские спортсмены поддерживают бойкот Олимпиады-2024 , если на ней выступят россияне и белорусы.
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