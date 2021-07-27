Баканов уволил начальника внутренней безопасности СБУ
Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника Службы внутренней безопасности Андрея Наумова. Своего поста также лишился начальник экономической контрразведки СБУ Андрей Трепилка
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.
"Председатель Службы безопасности освободил Андрея Наумова и Андрея Трепилка. Мотивация этих кадровых изменений очень проста - президент требует от Службы безопасности усилить борьбу с контрабандой", - сказал Никифоров.
- Напомним, что 26 июля президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины.
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