Баканов уволил начальника внутренней безопасности СБУ

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

"Председатель Службы безопасности освободил Андрея Наумова и Андрея Трепилка. Мотивация этих кадровых изменений очень проста - президент требует от Службы безопасности усилить борьбу с контрабандой", - сказал Никифоров.

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