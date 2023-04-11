Обнародованы разговоры Сивковича с Кулиничем. Говорят, что писали не наши, у нас нет таких возможностей вроде бы. Говорят, что партнёры помогли.

Если вы слушали те разговоры, то, уверена, у вас тоже волосы дыбом стали. Разговоры шокируют.

Хотя еще в прошлом году британцы (медиа об этом писали) обещали обнародовать имена кротов в ОП. И все, кто более или менее анализировал украинскую политику, не сомневались, что на верхних ступенях власти плотные ряды кремлевских агентов.

И здесь — на отмах, — разговор "куратора" Сивковича, который дает "задачу" не последнему сотруднику СБУ Кулиничу заняться назначением Наумова на должность первого (!) заместителя главы СБУ вместо Баранецкого. И Наумова назначают, понимаете?

52-летний Руслан Баранецкий был первым заместителем и руководителем Антитеррористического центра при СБУ до 26 июля 2021 года.

Кстати, генерал-майор Баранецкий был одним из руководителей сорванной операции "Авеню" по задержанию группы опасных русских боевиков из группы "Вагнера". Как прекрасно тасуется колода…

Кстати, генерал-майор Баранецкий был одним из руководителей сорванной операции "Авеню" по задержанию группы опасных русских боевиков из группы "Вагнера".

Как прекрасно тасуется колода…

Увольнение Баранецкого лоббировала ФСБ. Она же руководила и другими увольнениями-назначениями. В 2021 году, прикиньте! Сивкович здесь у нас расставлял кадры, контролировал этих людей.

Наумов был задержан в Сербии. За отмывание денег. Сейчас его судят.

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Кулинич до марта прошлого года возглавлял управление СБУ по АР Крым, базировавшееся в Херсоне. В должность он попал только 21 октября 2020 года. Был назначен указом Зеленского. До этого почти 20 лет не имел отношения к работе спецслужбы, занимая должности в других госорганах. Но – вишенка на торте, – Кулинич является выпускником академии ФСБ РФ.

А что Баканов? Старый друг президента. Того самого президента, который активно осуждал кумовство у власти, а полквартала устроил на высокие должности.

"24 февраля я был участником совещания, которое проходило у президента. Я непосредственно видел практически всех руководителей центральных органов государственной власти, которые находились либо на рабочих местах, либо на прямой связи с президентом. Единственный человек, которого не видел, – это Иван Баканов", – рассказывал в разговоре с НВ народный депутат Сергей Рахманин.

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Баканова уволили по статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для устранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Уголовных дел нет, понимаете? Говорят, Баканов себя прекрасно чувствует и ходит качаться в спортзале. Хотя, мог уже и устремиться куда-то

Уголовных дел нет, понимаете? Говорят, Баканов себя прекрасно чувствует и ходит качаться в спортзале. Хотя, мог уже и броситься куда-то.

Потому и были все планы известны врагам. Потому и зашли они без заморочек. Потому и везли с собой парадную форму.

Если такая хе*ня творилась в СБУ, то представьте себе, что происходило в менее закрытых структурах. В ОП, например. Татаров, к примеру.

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Я так понимаю, что феесбешный консерв здесь до фига до сих пор?

И все эти непонятные рокировки перед самой войной, как оставить Гостомель и бросить его защищать срочников 19 лет, то не просто небрежность, а план? Как и триумфальное увлечение юга. Как и сдача Мариуполя? За Бахмут дерутся уже месяц, а Мариуполь стал довольно быстро братской могилой для большого количества наших людей...

Но все это нам не расскажут в едином марафоне. Нам будут вливать дерьмо о самом великом, которого обвели, как дурака, вокруг пальца. Хотя, нет, это нас обвели, когда мы, по чужому сценарию, его избрали.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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