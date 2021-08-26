Бакалавров и магистров смогут лишать дипломов за плагиат: решение Кабмина

"Правительством принято важное решение, а именно - создание правовых условий, которые будут стимулировать соискателей образования придерживаться академической добросовестности и нести ответственность в случае нарушений. Важно, что теперь на государственном уровне четко определены процедура принятия решения об отмене степени или квалификации специалиста и круг уполномоченных на такие действия субъектов. Речь идет исключительно о заведениях высшего образования. Считаю, что решение правительства будет способствовать формированию ответственности соискателей высшего образования в Украине и повышению их конкурентоспособности ", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Следовательно, действие этого Порядка будет распространяться на решение о присуждении степеней высшего образования "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр" и присвоения соответствующих квалификаций.