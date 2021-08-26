Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Бакалавров и магистров смогут лишать дипломов за плагиат: решение Кабмина

Бакалавров и магистров смогут лишать дипломов за плагиат: решение Кабмина

26 августа, 2021 четверг
18:12
Общество студент

Кабинет министров принял решение, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за нарушения академической досовестности

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа, передает Еспресо.TV.

Правительство утвердило Порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации.

Так, порядок определяет:

  • процедуру отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации в случае выявления фактов нарушения соискателем высшего образования академической добросовестности;
  • процедуру рассмотрения дела о нарушении соискателем высшего образования академической добросовестности;
  • процедуру рассмотрения вопроса о добровольном отказе соискателя высшего образования от степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации;
  • правовые последствия отмены решения и порядок его обжалования.

"Правительством принято важное решение, а именно - создание правовых условий, которые будут стимулировать соискателей образования придерживаться академической добросовестности и нести ответственность в случае нарушений. Важно, что теперь на государственном уровне четко определены процедура принятия решения об отмене степени или квалификации специалиста и круг уполномоченных на такие действия субъектов. Речь идет исключительно о заведениях высшего образования. Считаю, что решение правительства будет способствовать формированию ответственности соискателей высшего образования в Украине и повышению их конкурентоспособности ", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Следовательно, действие этого Порядка будет распространяться на решение о присуждении степеней высшего образования "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр" и присвоения соответствующих квалификаций.

Отмена решения осуществляется с учетом требований Закона Украины "Об образовании" в случае обнаружения, в частности, в квалификационной работе, академического плагиата, фабрикации, фальсификации, списывания, обмана, взяточничества.

Как известно, обеспечивать соблюдение участниками образовательного процесса академической добросовестности должна система внутреннего обеспечения качества высшего образования университета. Также, согласно принятому Порядку, ученым советом учреждения высшего образования будет утверждаться порядок выявления и установления фактов нарушения академической добросовестности.

Отмена решения будет осуществляться заведением высшего образования, которое присвоило соответствующую степень высшего образования, или его правопреемником.

Проверка информации о нарушениях академической добросовестности и принятия соответствующего решения относительно возможных фактов ее нарушения университетом будет осуществляться в двухмесячный срок.

На основе экспертного заключения учреждением высшего образования приниматься одно из следующих решений:

  • об отмене решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации;
  • об отсутствии оснований для отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации.

Лицо, имеющее степень высшего образования и которому присвоена соответствующуюая квалификация, для представления экспертного заключения, которое готовится по результатам проверки информации, сможет добровольно отказаться от степени высшего образования и соответствующей квалификации. В случае отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации соответствующий документ о высшем образовании и документы о высшем образовании, выданные на его основе, будут недействительными.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
ВПС США KC-135T Stratotanker
24 августа, 2021 вторник
Военный самолет США опоздал на парад ко Дню Независимости в Киеве
Ахмад Масуд
title.author Виктор Слезко
25 августа, 2021 среда
Станет ли Ахмад Масуд "Панджшерским львом" - 2?
Елена Федота
25 августа, 2021 среда
Паралимпиада-2020: как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.71
    Покупка 26.71
    Продажа 26.95
  • EUR
    Покупка 31.27
    Продажа 31.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
26 августа
20:59
Телеканал "НАШ"
Герасимьюк: Решение по лицензии канала "НАШ" принято из-за "скабеевщины"
20:50
Компания Безоса запустила свой космический корабль
20:44
Зеленский
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине
20:29
полиция
Житель Черновцов переклеил штрих-коды в супермаркете с дешевых товаров на дорогие и приобрел их
20:23
"Челси"
УЕФА выбрал лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
20:20
Марихуана, игорный бизнес и земля: ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума
20:15
"Монако" - "Шахтер"
"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов
20:14
кубок Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
20:13
"Динамо" - "Десна"
"Динамо" узнало соперников в Лиге чемпионов
19:57
"Необходимо соответствовать стандартам и убеждать скептиков": президент Латвии о вступлении Украины в ЕС
19:51
В шести регионах Украины высокий риск распространения коронавируса, - Киевская школа экономики
19:36
Взрывы в аэропорту Кабула: число пострадавших возросло до 60 человек
19:30
Нападавшего на Порошенко отпустили из полиции без подозрений, - адвокат
19:07
В Виннице среди вакцинированных разыграют 100 подарков, главный приз - автомобиль
19:00
Рефат Чубаров
"Руководство РФ в отчаянии": Чубаров о заявлении Лаврова по саммиту Крымской платформы
18:53
Карим Бензема и Килиан Мбаппе
ЧМ-2022: сборная Франции назвала состав на матч с Украиной
18:48
Афганистан: Масуд договорился с талибами о временном перемирии
18:45
Локдаун могут ввести в ноябре, - Кузин
18:36
Виктор Скрипник
"Заря" - "Рапид": составы команд на матч Лиги Европы
18:35
Moderna
МЗ: Вакцина Moderna осталась только для второй дозы
18:31
13 сентября лоукостер Wizz Air возобновит рейс "Киев-Будапешт"
18:24
Журналист ВВС заявил, что солдат в аэропорту Кабула предупредили о возможном ракетном ударе
18:19
АН-225 "Мрия"
Украинские богатыри установили невероятный мировой рекорд, они перетянули самолет "Мрия". Видео
18:01
СБУ объявила подозрение в госизмене экс-главе одного из районов Херсонщины
18:00
Теракты в Кабуле совершил террорист-смертник "Исламского Государства", - POLITICO
17:50
"Зоря" - "Рапид"
"Заря" - "Рапид": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
17:46
Наталья Диденко
"Пока без заморозков": синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и прохладных ночах
17:41
В Киеве мужчина умер за рулем, произошло ДТП
17:39
Кабул
Кабул: взрывов было 2, в отеле, где базировались британцы, не менее 13 погибших, включая детей
17:32
ООС
В зоне ООС с начала суток сохраняется "тишина"
17:25
вакцина
В Украине откроют предприятие для производства тест-систем и вакцин
17:24
В Кабуле ожидают еще один взрыв, - посол Франции
17:17
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
17:15
АВВА
Шведская группа АВВА впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
17:11
Перед аэропортом Кабула прогремел взрыв, - Пентагон
17:04
Обновлено
В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченного по правам человека: его задержали
17:04
Укрзализныця планирует до конца 2022 года запустить на пригородных маршрутах электрички Stadler
16:56
трансплантация
В "Дии" появится возможность позволить отдать свои органы на донорство после смерти, - Ляшко
16:51
вайпер
На упаковки жидкостей для электронных сигарет нанесут акцизные марки: Кабмин поддержал постановление
16:42
Илья Куса
Ситуация в Афганистане стабильная, но следующие два месяца покажут, смогут ли талибы удержаться у власти, - Куса
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV