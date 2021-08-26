Бакалавров и магистров смогут лишать дипломов за плагиат: решение Кабмина
Кабинет министров принял решение, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за нарушения академической досовестности
Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа, передает Еспресо.TV.
Правительство утвердило Порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации.
Так, порядок определяет:
- процедуру отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации в случае выявления фактов нарушения соискателем высшего образования академической добросовестности;
- процедуру рассмотрения дела о нарушении соискателем высшего образования академической добросовестности;
- процедуру рассмотрения вопроса о добровольном отказе соискателя высшего образования от степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации;
- правовые последствия отмены решения и порядок его обжалования.
"Правительством принято важное решение, а именно - создание правовых условий, которые будут стимулировать соискателей образования придерживаться академической добросовестности и нести ответственность в случае нарушений. Важно, что теперь на государственном уровне четко определены процедура принятия решения об отмене степени или квалификации специалиста и круг уполномоченных на такие действия субъектов. Речь идет исключительно о заведениях высшего образования. Считаю, что решение правительства будет способствовать формированию ответственности соискателей высшего образования в Украине и повышению их конкурентоспособности ", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Следовательно, действие этого Порядка будет распространяться на решение о присуждении степеней высшего образования "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр" и присвоения соответствующих квалификаций.
Отмена решения осуществляется с учетом требований Закона Украины "Об образовании" в случае обнаружения, в частности, в квалификационной работе, академического плагиата, фабрикации, фальсификации, списывания, обмана, взяточничества.
Как известно, обеспечивать соблюдение участниками образовательного процесса академической добросовестности должна система внутреннего обеспечения качества высшего образования университета. Также, согласно принятому Порядку, ученым советом учреждения высшего образования будет утверждаться порядок выявления и установления фактов нарушения академической добросовестности.
Отмена решения будет осуществляться заведением высшего образования, которое присвоило соответствующую степень высшего образования, или его правопреемником.
Проверка информации о нарушениях академической добросовестности и принятия соответствующего решения относительно возможных фактов ее нарушения университетом будет осуществляться в двухмесячный срок.
На основе экспертного заключения учреждением высшего образования приниматься одно из следующих решений:
- об отмене решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации;
- об отсутствии оснований для отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации.
Лицо, имеющее степень высшего образования и которому присвоена соответствующуюая квалификация, для представления экспертного заключения, которое готовится по результатам проверки информации, сможет добровольно отказаться от степени высшего образования и соответствующей квалификации. В случае отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации соответствующий документ о высшем образовании и документы о высшем образовании, выданные на его основе, будут недействительными.
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