Багдад готов стать посредником между РФ и Украиной, – глава МИД Ирака
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Багдад готов стать посредником между РФ и Украиной
Об этом пишет Alsumaria News .
"Ирак готов активировать роль контактной группы и стать посредником, чтобы заложить основы для переговоров, когда российской или украинской стороне потребуется прямое вмешательство, чтобы стать стороной достижения мира в тамошней зоне боевых действий", – отметил Хусейн.
Глава МИД Украины прокомментировал такую инициативу иракской стороны.
Фото: Getty Images
"Нашей стране нужен мир... Мы хотим показать свою точку зрения в достижении мира и приветствуем все усилия по его достижению. Но самое важное для нас - территориальная целостность Украины", - сказал Кулеба.
Главы международных ведомств встретились, чтобы обсудить будущее сотрудничество, в том числе торговое, а также развитие политического диалога и взаимодействие в международных организациях.
- Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани.
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