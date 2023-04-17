Багдад готов стать посредником между РФ и Украиной, – глава МИД Ирака

Об этом пишет Alsumaria News .

"Ирак готов активировать роль контактной группы и стать посредником, чтобы заложить основы для переговоров, когда российской или украинской стороне потребуется прямое вмешательство, чтобы стать стороной достижения мира в тамошней зоне боевых действий", – отметил Хусейн.

Глава МИД Украины прокомментировал такую инициативу иракской стороны.

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"Нашей стране нужен мир... Мы хотим показать свою точку зрения в достижении мира и приветствуем все усилия по его достижению. Но самое важное для нас - территориальная целостность Украины", - сказал Кулеба.

Главы международных ведомств встретились, чтобы обсудить будущее сотрудничество, в том числе торговое, а также развитие политического диалога и взаимодействие в международных организациях.