Багамы ввели санкции против России и Беларуси

Об этом сообщили на официальном сайте Центрального банка Багамских островов.



Центральный банк Багамских островов совместно с другими членами Группы регуляторов финансовых услуг Багамских островов издал директивы для контролируемых финансовых учреждений, запрещающих предпринимательскую деятельность физическим и юридическим лицам, подпадающим под санкции Соединенных Штатов, Великобритании, ЕС и Новой Зеландии.



Генеральный прокурор также опубликовал указания регуляторам финансовых услуг по предоставлению информации от подконтрольных финансовым учреждениям о любых рисках из списка сторон, указанных в санкциях.



"Регулируемые организации должны применять самый высокий уровень контроля рисков, чтобы предотвратить любое злоупотребление финансовой системой Багамских островов", - сообщили в обращении.

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