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Бабкин представил песню "Пташка", посвященную парамедику "Азова"

14 октября, 2022 пятница
15:37
Культура

Сергей Бабкин вместе с молодым украинским исполнителем Владимиром Удовенко записали песню, которую посвятили парамедику "Азова" Катерине Полищук с позывным Пташка

Премьера появилась на YouTube-канале Сергея Бабкина.

Владимир Удовенко автор музыки и слов. Песня написана под впечатлением после теракта россиян в Оленовской колонии 29 июня 2022 года, где погибли более 50 украинских военнопленных. Новая композиция посвящена парамедику батальона "Азов" с позывным Пташка.

Как рассказал Сергей Бабкин, после очередного концерта в Европе в поддержку Украины ему пришло сообщение от участника команды "Лига Смеха", в которой Бабкин был тренером в мирное время. Он показал певцу песню в исполнении Владимира Удовенко, которого Бабкин не знал.

"Я не знал, кто это, видел парня первый раз, но песня меня задела сразу. Позже мне рассказали его драматическую историю. До войны он не имел отношения к музыке, работал менеджером в крупной компании. Но 24 февраля его жизнь, как и у каждого из нас, кардинально изменилась. Первые две недели войны Владимир со своей семьей прятался в подвале в Буче. Там же он и написал свою первую песню. После освобождения Киевщины он вернулся домой, начал записываться на студии, продолжал создавать песни", - отметил Бабкин. .

По его словам, когда произошла трагедия в Оленовке, где российские оккупанты жестоко убили пленных азовцев, Владимир Удовенко написал "Пташку".

"Она и ее героические поступки и стали вдохновением для этой композиции. Владимир предложил мне спеть эту песню, и я не раздумывая согласился сделать дуэт", - объяснил музыкант.

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