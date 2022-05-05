"Бабка с красным флагом", ставшая символом роспропаганды, объяснила свои действия желанием остановить российских солдат: пыталась "примириться", а получила мину в дом

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

"Бабушку с красным флагом", памятники которой ставят в России и только что поставили во временно оккупированном Мариуполе, эвакуировали из-под российских обстрелов и сейчас она вместе с мужем находится в одной из больниц Харькова. Ее зовут Анна Ивановна Иванова.

Анна Ивановна объясняет, что вышла с красным флагом к, как она думала, российским военным, чтобы они "не громили Украину". А в стране-агрессоре ее мотивы извратили, из-за чего она теперь чувствует себя "изменницей", а не знаменитостью.

"Лучше бы знаменитости не было, и войны не было. И моей знаменитости чтобы не было. Лучше бы войны не было. Я просто думала, чтобы приветствовать пришедших россиян и сказать, чтобы больше не громили здесь, а мирно решали бы вопросы", – рассказала бабушка.

Военные объясняют, что на территории ее усадьбы на окраине Харькова обнаружили осколки российской мины. Они все объяснили старикам и те согласились на эвакуацию в безопасное место. А после рассказа обо всех зверствах россиян и обстрелах мирных домов она еще больше убедилась, что ее мотивы были правильными.

"Паршиво, что Россия пошла... так... с войной на нас. Очень паршиво, - говорит Анна Иванова. - Я не думала, что он будет так громить нас".

Несколько недель тому назад сильно обрезанный видеоролик с Анной Ивановой был растиражирован российской пропагандой. В видео она выходит с советским флагом к украинским солдатам, явно не понимая сначала, что они украинские, и говорит, что они "молились здесь за Путина и за весь народ". Солдаты дают ей пакет продуктов, а флаг один из них уносит и становится на него ногами. От продуктов старушка пытается отказаться, говоря "вам самим нужно".

Живой символ "пророссийской Украины", женщина, которая, по версии российской пропаганды, "смело противостояла националистам", действительно благодарна украинским военным, которые не только поддерживают ее продуктами, но и защитили от гнева рядовых харьковчан.

Военные призывают не презирать старуху. "Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, когда ее внук спасается в Польше, когда она узнала Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше", - говорит комвзвода с псевдо "Кадет ".

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