Бабий Яр стал возможен благодаря гремучей смеси тоталитарных режимов нацистской Германии и Советского Союза, - Вятрович

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Трагедия Бабьего Яра, Холокост, имеет по сути два корня. Нацистская идеология, которая предусматривала такой биологический антисемитизм - уничтожение евреев как сообщества, которое якобы угрожает всему человечеству. А второй - практики тоталитаризма. По состоянию на 1930-е годы считалось допустимым, ссылаясь на советский опыт, на то, что происходило в СССР, - так называемая социальная инженерия, когда целые народы выселяли, когда физически истреблялись целые слои общества. И это то, что, очевидно, стало вдохновением для нацистов, когда они пришли к власти в Германии в 1930-е годы. И это то, между прочим, что позволило им реализовать эти страшные преступления, в частности преступления Бабьего Яра здесь, в Киеве, в 1941 году ", - отметил Вятрович.

Нардеп отметил, что из-за того, что на 1941-й год общество было сломлено Голодомором 1932-1933 гг., террором 1937-1938 гг., терактами энкавэдистов накануне, - это позволило небольшому количеству нацистов убить десятки тысяч людей в Бабьем Яру.

"Надо понимать, что гремучая смесь двух тоталитарных режимов, нацистского и коммунистического, и дала такой страшный эффект, который привел к страшным человеческим потерям. Именно то, что на сентябрь 1941 года депортации, эвакуации, не считаться с мнением других стало нормой - и сделало возможным это преступление ", - сообщил Владимир Вятрович.

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