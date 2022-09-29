Бабий Яр. 29 сентября отмечают годовщину трагедии
29 сентября исполняется 81 год с начала массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр во время оккупации Киева в 1941-1943 годах
Об этом сообщает Эспрессо .
Вне Украины Бабий Яр известен именно из-за массовых расстрелов разных национальностей, совершенных немецким оккупационным командованием во время Второй мировой войны.
Расстрелы в Бабьем Яру происходили почти ежедневно более двух лет от вступления нацистов и их союзников в Киев в сентябре 1941 года и до завершения оккупации города в ноябре 1943 года.
- 1 марта 2022 года Россия атаковала Киевскую телебашню и район Бабьего Яра, в результате обстрела погибли пять человек, еще пять - получили ранения.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел телебашни и Бабьего Яра в Киеве .
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