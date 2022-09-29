Об этом сообщает Эспрессо .

Вне Украины Бабий Яр известен именно из-за массовых расстрелов разных национальностей, совершенных немецким оккупационным командованием во время Второй мировой войны.

Расстрелы в Бабьем Яру происходили почти ежедневно более двух лет от вступления нацистов и их союзников в Киев в сентябре 1941 года и до завершения оккупации города в ноябре 1943 года.

1 марта 2022 года Россия атаковала Киевскую телебашню и район Бабьего Яра, в результате обстрела погибли пять человек, еще пять - получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел телебашни и Бабьего Яра в Киеве .

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