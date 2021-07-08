Бабий: Рада может принять законопроект, который даст возможность НКРЭКУ бороться со злоупотреблениями на оптовых энергетических рынках
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5322, который позволит Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) применять санкции в случае злоупотреблений на оптовых энергетических рынках
Об этом заявила Ольга Бабий, член НКРЭКУ, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Модель закона о рынке электрической энергии, которая принималась в 2017 году, была несовершенна. Там забыли очень важные полномочия в отношении тех полномочий, которых сейчас не имеет НКРЭКУ для оперативного реагирования", - утверждает Бабий.
Она обратила внимание на законопроект № 5322, "который дает возможность НКРЭКУ расследовать злоупотребления и принимать очень большие штрафные санкции к монополистам, к подобным ситуациям".
Бабий отметила, что в случае публикации законопроекта все компании, которые сейчас злоупотребляют, лишатся экономического смысла продолжать это делать.
- Законопроект № 5322 зарегистрирован в Верховной Раде 1 апреля 2021 года. Авторы - группа нардепов во главе с представителем "Слуги народа", главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом. Парламент еще не голосовал за документ в первом чтении.
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