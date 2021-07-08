Бабий: Рада может принять законопроект, который даст возможность НКРЭКУ бороться со злоупотреблениями на оптовых энергетических рынках

Об этом заявила Ольга Бабий, член НКРЭКУ, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Модель закона о рынке электрической энергии, которая принималась в 2017 году, была несовершенна. Там забыли очень важные полномочия в отношении тех полномочий, которых сейчас не имеет НКРЭКУ для оперативного реагирования", - утверждает Бабий.

Она обратила внимание на законопроект № 5322, "который дает возможность НКРЭКУ расследовать злоупотребления и принимать очень большие штрафные санкции к монополистам, к подобным ситуациям".

Бабий отметила, что в случае публикации законопроекта все компании, которые сейчас злоупотребляют, лишатся экономического смысла продолжать это делать.