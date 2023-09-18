Бабье лето продолжается: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В Украине в течение этой недели, 18-24 сентября, в большинстве областей Украины будет преимущественно сухая и солнечная погода. В западных областях возможны кратковременные дожди.

На западе возможен дождь с грозами

Кому нужно немного дождей - завтра, 19 сентября, осадки вероятны в западных областях Украины. Дожди могут совмещаться с грозами и порывистым ветром. На этой неделе температура может снизиться до +19...+23°C.

На остальной территории осадков не предполагается

Большая часть территории Украины все же будет принадлежать антициклону – осадков не будет.

Температура воздуха не претерпевает особых изменений, +23...+26 °C.

До конца недели существенных изменений в погоде не предполагается.

Погода в столице будет оставаться преимущественно сухой и теплой

В Киеве вторник обещает быть сухим и теплым до +23...+25 °C.

В среду может немного что-то капнуть и снизится температура воздуха, однако общая синоптическая картина остается пока красивой и комфортной, сухо и тепло.

На среду предполагаются магнитные бури

Есть на завтра вот такая интересная информация. О магнитных бурях. Часто эти прогнозы отличаются, однако предупредить хочу: по некоторым источникам завтра ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть магнитные бури.

Если вы замечали, что это на вас негативно влияет, на всякий случай обратите внимание.