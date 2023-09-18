Бабье лето продолжается: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе
В Украине в течение этой недели, 18-24 сентября, в большинстве областей Украины будет преимущественно сухая и солнечная погода. В западных областях возможны кратковременные дожди
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В Украине в течение этой недели, 18-24 сентября, в большинстве областей Украины будет преимущественно сухая и солнечная погода. В западных областях возможны кратковременные дожди.
На западе возможен дождь с грозами
Кому нужно немного дождей - завтра, 19 сентября, осадки вероятны в западных областях Украины. Дожди могут совмещаться с грозами и порывистым ветром. На этой неделе температура может снизиться до +19...+23°C.
На остальной территории осадков не предполагается
Большая часть территории Украины все же будет принадлежать антициклону – осадков не будет.
Температура воздуха не претерпевает особых изменений, +23...+26 °C.
До конца недели существенных изменений в погоде не предполагается.
Погода в столице будет оставаться преимущественно сухой и теплой
В Киеве вторник обещает быть сухим и теплым до +23...+25 °C.
В среду может немного что-то капнуть и снизится температура воздуха, однако общая синоптическая картина остается пока красивой и комфортной, сухо и тепло.
На среду предполагаются магнитные бури
Есть на завтра вот такая интересная информация. О магнитных бурях. Часто эти прогнозы отличаются, однако предупредить хочу: по некоторым источникам завтра ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть магнитные бури.
Если вы замечали, что это на вас негативно влияет, на всякий случай обратите внимание.
- Ранее синоптик писала , что 16 и 17 сентября в Украине предполагается погода без осадков, местами возможен туман. Дождь будет преимущественно в Карпатах.
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