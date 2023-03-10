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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Бабахи для россиян, опять о дронах и что делает Минобороны. Дана Яровая в проекте "Война и волонтеры"
Анонс

Бабахи для россиян, опять о дронах и что делает Минобороны. Дана Яровая в проекте "Война и волонтеры"

10 мартa, 2023 пятница
16:07
война с Россией

Сегодня в 17:00 в эфире You Tube телеканала Эспрессо в программе "Война и волонтеры" Кристина Парубий будет говорить с волонтером Даной Яровой. Женщина собирает средства на дроны и противотанковые снаряды для них

А еще о том, чем сейчас занимается Министерство обороны Украины.

У Даны Яровой было несколько встреч с представителями ведомства. После скандала с закупками сейчас в процессе создания общественный антикоррупционный совещательный орган.

Когда заработает ведомство и почему на десятый год войны Министерство обороны до сих пор полноценно не обеспечивает армию?

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волонтеры и война
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