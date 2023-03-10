А еще о том, чем сейчас занимается Министерство обороны Украины.

У Даны Яровой было несколько встреч с представителями ведомства. После скандала с закупками сейчас в процессе создания общественный антикоррупционный совещательный орган.

Когда заработает ведомство и почему на десятый год войны Министерство обороны до сих пор полноценно не обеспечивает армию?