Бабак Тимко III с Харьковщины спрогнозировал, какой будет весна, и выбрал "блюдо-антистресс" для украинцев
Бабак Тимко III спрогнозировал нестабильную и холодную весну в Украине и выбрал сало с черным хлебом, чесноком и зеленью "блюдом-антистрессом" для украинцев
Об этом пишет Общественное .
"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания", - рассказала соорганизатор Дня сурка Надежда Токарская.
По ее словам, весна наступит по расписанию, но будет достаточно прохладной.
Также Тимку III предложили определить лучшую "блюдо-антистресс для украинцев". Он выбрал сало с черным хлебом, чесноком и зеленью. Борщ с пышками и вареники с луком стрекоз проигнорировал.
"Идея этого праздника остается неизменной - привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению украинской степи. 18-й раз мы на этом месте, я надеюсь, что мы соберемся здесь и в двадцатый, и в пятидесятый. Будут новые люди", - пояснила соорганизатор мероприятия Людмила Судьба.
По словам биолога Дмитрия Бабака, жизнь украинцев, как и сурков, связана со степью.
"Бабак - это животное, которое живет в степи, питается травами, рядом со своей норой и прячется в норе, зимует в норе. И он такой кругленький и маленький, потому что должен набрать жир, чтобы перезимовать. И он такой пушистый, чтобы не Мы также живем в степи.Наш народ, наша культура связаны со степью.И след степи у нас, не в строении и физиологии, а в поведении.Мы сейчас на Слободской Украине, это лесостепь, где всегда можно было заниматься земледелием, оседлым, лесным, но сюда могли легко приходить представители кочевых культур", - сообщил он.
- День сурка на биостанции в Гайдарах под Змиевым Харьковской области начали в 2004 году ученые во главе с профессором Виктором Токарским. За эти годы о приходе весны сообщали три сурка. Ученые не следили за совпадениями с прогнозами ученых.
- На Зарковщине проживает 5-18 тыс. сурков. Традицию предсказания весны положили начало, чтобы привлечь внимание к защите этих животных. В 2021 году предсказание Тимка не сбылось, однако сурков степных внесли в Красную книгу как исчезающий вид.
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