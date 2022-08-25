АЗС, завышавшие цены на горючее, заплатят 11,5 млн грн штрафов
Из-за несоблюдения требований государственного регулирования цен на рынке горючего с 61 предприятия взыщут в общей сложности 11,5 млн гривен
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Наибольшее количество внеплановых проверок, проведенных специалистами Госпродпотребслужбы, – проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю на рынке горючего. Из 690 проверок нарушения выявлены в 518 случаях, то есть в 75%.
По результатам проведенных проверок было принято 430 решений о применении санкций на общую сумму 44,2 млн гривен.
Одно из наиболее распространенных нарушений – завышение предельного уровня торговой надбавки. Кроме того, АЗС не всегда декларируют изменения розничных цен на топливо.
На основании актов о результатах фактических проверок, составленных управлениями ГНС в областях, Госпродслужба вынесла 61 решение о применении административно-хозяйственных санкций за нарушение требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен на общую сумму 11,5 млн гривен.
Именно Госпродпотребслужба выполняет функцию контроля за формированием, установлением и применением государственных регулируемых цен.
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