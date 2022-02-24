АЗС начали ограничивать продажу топлива в одни руки
Украинские сети автозаправок начали ограничивать продажу горючего в одни руки Будут выдавать до 20 литров.
Об этом сообщают сети WOG и OKKO.
"С целью обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания решила ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров – это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", – говорится в сообщении сети ОККО.
Такое же сообщение обнародовала компания WOG.
Отмечают, что транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.
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