"Азовцы" в Мариуполе уничтожили вражескую технику и взяли пленных

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.



"В результате боя командир танковой роты полка Азов на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности "азовцами" уничтожено 6 танков, а также - 2 БТРа, 1 Тигр и вражескую пехоту. В плен к азовцам попало 12 врагов" – говорится в сообщении.



Бои в Мариуполе продолжаются.

Напомним, 13 марта в Черниговской области ликвидированы танки РФ, которые шли на Киев.

За 17 дней войны РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1226 бронемашин, 374 танка, 74 самолета, 86 вертолетов и 34 средства ПВО.