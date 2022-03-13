"Азовцы" в Мариуполе уничтожили вражескую технику и взяли пленных
13 марта, в Мариуполе военные полка "Азов" уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и 1 "Тигр", а также взяли в плен 12 оккупантов
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
"В результате боя командир танковой роты полка Азов на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности "азовцами" уничтожено 6 танков, а также - 2 БТРа, 1 Тигр и вражескую пехоту. В плен к азовцам попало 12 врагов" – говорится в сообщении.
Бои в Мариуполе продолжаются.
- Напомним, 13 марта в Черниговской области ликвидированы танки РФ, которые шли на Киев.
- За 17 дней войны РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1226 бронемашин, 374 танка, 74 самолета, 86 вертолетов и 34 средства ПВО.
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