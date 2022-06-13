Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Еспресо".



"Я убежден в том, что азовцы для россиян имеют гораздо большую цену, чем этот недоумок, который сейчас никому не нужен. Которому пытаются хоть какую-то цену сложить, для того чтобы обменять. Я сомневаюсь в том, что азовцев поменяют на Медведчука. Потому что даже для России – это не соразмерные вещи. Я уверен в том, что Медведчука обменяют, но это точно будет не большая цена и точно это будут не азовцы", – отметил Жорин.



Экс-командир полка "Азов" также добавил, что украинцы с россиянами никогда не поймут друг друга.



"Я много наблюдаю внутри процессов по обмену (по обмену телами, по обмену пленными) и могу с уверенностью сказать, что очень сложно с россиянами говорить. Потому что они даже и не понимают – зачем им этот обмен. Зачем им возвращать кого-то? Зачем им тела их погибших? Зачем им пленные, которые находятся у нас? Им нужно объяснять: это ваши люди! У них есть родственники, которые их ищут. Мы с россиянами из разных миров. Я уверен, что мы азовцев поменяем и вернем домой, но это точно будет не обмен на Медведчука", - подчеркнул Жорин.

Россияне могут завышать количество эвакуированных из Азовстали для того, чтобы провести более выгодный обмен военнопленными, или для поддержки своего имиджа.

В России планируют изучить вопрос возможности обмена кума президента РФ Виктора Медведчука на украинских пленных из полка "Азов"

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