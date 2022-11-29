Азовсталь режут на металлолом, а меткомбинат обустраивают под военные базы, - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом и, чтобы переплавлять его на металлопродукцию, хотят запустить предприятие "АзовЭлектроСталь"
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.
"Азовсталь разминируют и режут на металлолом. На коммерческой основе запустили каких-то металлистов - они сами разминируют и режут. Затем сдают коллаборантам по одной цене, которые потом везут это на Ростов и сдают это в 20 раз дороже. По меткомбинату - там идет разминирование и обустройство военных баз. Много лагерей, под разные подразделения, на разные направления", - отметил он.
По словам советника мэра, меткомбинат – это закрытая от людей территория.
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"Еще есть АзовЭлектроСталь, там плавильные печи и ее хотят запустить весной. Чтобы тот металлолом, который собирают в городе переплавлять и как металлопродукцию гнать на продажу. Металлолом, в отличие от металлопроката, не под санкциями в РФ. Порт работает очень медленно, потому что не хватает электрических мощностей, чтобы нормально работали портовые краны", - подытожил Андрющенко.
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