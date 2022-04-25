"Азовсталь остается сердцем сопротивления и точкой нашей боли": советник мэра Мариуполя о попытках оккупантов захватить территорию
Российские военные безуспешно пытаются захватить Азовсталь, несмотря на заявления о прекращении наступления
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, бомбардировки и обстрелы из тяжелой артиллерии не прекращались даже 24 апреля, когда христиане восточного обряда праздновали Пасху. Несмотря на публичные заявления о прекращении наступления, оккупанты снова пытались войти диверсионными группами на территории завода, но потерпели неудачу.
Петр Андрющенко рассказал, что кафиры вместе с коллаборантами пытаются создать иллюзию восстановления жизни.
"Кроме пасхальных служб в двух храмах московского патриархата (один в центральном районе рядом с Драмтеатром), кафиры объявили о создании зоны безопасного компактного расселения в Мариуполе. По их информации в Приморском районе Мариуполя в уцелевших частных домах будут расселять покинувших город из-за мариупольцев. жилья и временно обитают на побережье", - написал он.
Также в городе начала работать "милиция" оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу.
По словам советника, чтобы оправдать собственную несостоятельность окончательной оккупации Мариуполя и штурма Азовстали, россияне распространяют фейки. Они сообщают, что якобы украинские олигархи обеспечивают пребывание частных армий в Украине и привлекают новых.
"Одновременно с этим Пушилин сделал заявление о том, что на территории Азовстали находится не менее 400 иностранных наемников. При том, что только вчера массово распространяли информацию на преддверии очередной попытки штурма, что в Азовстали осталось всего до 100 украинских военных. Здравый смысл и банальна математика никогда не была никакой частью кафиров, но даже здесь они сами себя превосходят", - добавил Андрющенко.
- Напомним, 24 апреля российские военные захватили в плен сына директора Мариупольского кинофестиваля "Кино и Ты" Ольги Новиковой – Алексея.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что более 20 тыс. горожан погибло, 100 тыс. находятся в окружении.
- Международный комитет Красного креста заявил, что готов помогать в эвакуации мариупольцев.
- 23 апреля Зеленский сказал , что деблокада Мариуполя пока невозможна.
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