Об этом информирует в телеграме первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий.

Бойцы ССО "Азов" захватили в плен пять российских оккупантов. Белецкий прокомментировал: "Среди них – наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "ДНР".



Первый командир полка "Азов" подчеркнул, что оккупанты пополнят фонд для обмена украинских воинов.



Вспоминая убийства в Оленовке Белецкий акцентировал внимание на внешнем виде рашистов.



"Эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, который обязателен для азовца, с какой бы мерзостью ты не имел дело – достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших побратимов на Оленовке", – написал Андрей Белецкий.

Воины сил специальных операций "Азов" Вооруженных сил Украины ликвидировали военную технику российских захватчиков вблизи границ с РФ.

Константин Немичев, командир Харьковского спецподразделения "Азова", рассказал, что партизаны и люди, причастные к этому движению, дают информацию.

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя с заблокированного завода "Азовсталь".

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящим из Азовстали украинским военным, которые затем оказались в российском плену.

ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

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