"Азов" захватил в плен четырех российских оккупантов и мобилизованного террористами "ДНР"
Силы специальных операций ВСУ "Азов" взяли в плен пятерых рашистов, среди них россияне и один мобилизованный из "ДНР"
Об этом информирует в телеграме первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий.
Бойцы ССО "Азов" захватили в плен пять российских оккупантов. Белецкий прокомментировал: "Среди них – наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "ДНР".
Первый командир полка "Азов" подчеркнул, что оккупанты пополнят фонд для обмена украинских воинов.
Вспоминая убийства в Оленовке Белецкий акцентировал внимание на внешнем виде рашистов.
"Эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, который обязателен для азовца, с какой бы мерзостью ты не имел дело – достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших побратимов на Оленовке", – написал Андрей Белецкий.
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