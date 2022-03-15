"Азов" уничтожил генерал-майора оккупантов

Об этом говорится в Telegram-канале "Азова".



Сегодня, 15 марта, стало известно, что бойцы "Азова" уничтожили генерал-майора оккупационных войск.



""Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Слава Украине!" - говорится в сообщении.



Отметим, что украинские защитники продолжают оборонять окруженный российскими оккупантами Мариуполь. В тяжелых боях полк "Азов" уничтожил много тяжелой техники врага.

Ранее сообщалось, что батальон "Азов" призвал украинские войска в ближайшее время деблокировать Мариуполь, иначе план российских оккупантов на геноцид населения города завершится "успехом".