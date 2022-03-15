"Азов" уничтожил генерал-майора оккупантов
Бойцы "Азова" снова нанесли удар по оккупантам. На этот раз им удалось ликвидировать генерал-майора оккупантов.
Об этом говорится в Telegram-канале "Азова".
Сегодня, 15 марта, стало известно, что бойцы "Азова" уничтожили генерал-майора оккупационных войск.
""Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Отметим, что украинские защитники продолжают оборонять окруженный российскими оккупантами Мариуполь. В тяжелых боях полк "Азов" уничтожил много тяжелой техники врага.
- Ранее сообщалось, что батальон "Азов" призвал украинские войска в ближайшее время деблокировать Мариуполь, иначе план российских оккупантов на геноцид населения города завершится "успехом".
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