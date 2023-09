"Азов" расстреливает гражданских на улицах": россияне исказили озвучку американского сериала

Об этом сообщает телепродюсер Александр Родянский.

В 4 серии 3 сезона сериала "Утреннее шоу" от Apple TV+ упоминается война в Украине, обстрел больницы и преступления РФ в Мариуполе, где репортер говорит: "Россияне не просто бомбят город, они расстреливают гражданских на улицах". Но вместо этого россияне в пиратской озвучке исказили слова репортера: "Здесь не только бомбят город. "Азов" расстреливает гражданских на улицах".

Оригинал:

-Where are they evacuating the wounded?

- A military hospital in Donetsk. Russians are back to shelling the shit out this place.

- Are you ok?

- I'm fine. The Russians. It's not just a bombing. They are shooting civilians in the street.

Русский перевод:

- Куда эвакуируют раненых?

- В госпиталь в Донецке. Боевики снова обстреливают город.

- Ты в порядке?

- Я в порядке. Здесь не только расстреливают город, "Азов" расстреливает гражданских.

В отличие от других платформ, Apple TV+ после начала полномасштабного вторжения продолжила работать в РФ и выпустила все свои премьеры, кроме третьего сезона сериала, который недоступен для российских подписчиков Apple TV+, сообщил Родянский.

Причиной, почему третий сезон "Утреннего шоу" не вышел в РФ, является постоянное упоминание войны в Украине. Но без легальной версии пиратская копия используется РФ для антиукраинской пропаганды, пишет Родянский.

В комментарии "Украинской правде. Жизнь" заместитель главы "Ассоциации семей защитников Азовстали" Юлия Федосюк сказала , что этот случай является "классической махровой российской пропагандой", которая направлена на перенаправление ответственности с себя на людей, которые действительно противодействовали им в Мариуполе.

"Когда мой муж был в плену в Таганроге, во время допросов его неиронично спрашивали, кто разбомбил Мариуполь, Мариупольский драмтеатр. Когда он отвечал, что это они сделали, им этот ответ очень не нравился. Мне кажется, это уже такая оруэлловская ситуация , когда добро называют злом, зло называют добром. И, к сожалению, российское население это принимает за чистую монету", – сказала Федосюк.