Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура "Азов" расстреливает гражданских на улицах": россияне исказили озвучку американского сериала

"Азов" расстреливает гражданских на улицах": россияне исказили озвучку американского сериала

30 сентября, 2023 суббота
12:20
Культура

Российская студия дубляжа Rudub обезобразила перевод американского сериала "Утреннее шоу", в котором обвинила полк "Азов" в расстреле гражданских в Мариуполе

Об этом сообщает телепродюсер Александр Родянский.

В 4 серии 3 сезона сериала "Утреннее шоу" от Apple TV+ упоминается война в Украине, обстрел больницы и преступления РФ в Мариуполе, где репортер говорит: "Россияне не просто бомбят город, они расстреливают гражданских на улицах". Но вместо этого россияне в пиратской озвучке исказили слова репортера: "Здесь не только бомбят город. "Азов" расстреливает гражданских на улицах".

Оригинал:

-Where are they evacuating the wounded?
- A military hospital in Donetsk. Russians are back to shelling the shit out this place.
- Are you ok?
- I'm fine. The Russians. It's not just a bombing. They are shooting civilians in the street.

Русский перевод:

- Куда эвакуируют раненых?
- В госпиталь в Донецке. Боевики снова обстреливают город.
- Ты в порядке?
- Я в порядке. Здесь не только расстреливают город, "Азов" расстреливает гражданских.

В отличие от других платформ, Apple TV+ после начала полномасштабного вторжения продолжила работать в РФ и выпустила все свои премьеры, кроме третьего сезона сериала, который недоступен для российских подписчиков Apple TV+, сообщил Родянский.

Причиной, почему третий сезон "Утреннего шоу" не вышел в РФ, является постоянное упоминание войны в Украине. Но без легальной версии пиратская копия используется РФ для антиукраинской пропаганды, пишет Родянский.

В комментарии "Украинской правде. Жизнь" заместитель главы "Ассоциации семей защитников Азовстали" Юлия Федосюк сказала , что этот случай является "классической махровой российской пропагандой", которая направлена на перенаправление ответственности с себя на людей, которые действительно противодействовали им в Мариуполе.

"Когда мой муж был в плену в Таганроге, во время допросов его неиронично спрашивали, кто разбомбил Мариуполь, Мариупольский драмтеатр. Когда он отвечал, что это они сделали, им этот ответ очень не нравился. Мне кажется, это уже такая оруэлловская ситуация , когда добро называют злом, зло называют добром. И, к сожалению, российское население это принимает за чистую монету", – сказала Федосюк.

  • Российский оскаровский комитет прекратил свою работу и заявил, что теперь Россия не будет выдвигать фильмы для участия в премии из-за санкций.
Мир
Кино
Украина
Россия
Мариуполь
Война с Россией
фейк
США
пропаганда
Читайте также:
Снаряди 155-мм
30 сентября, 2023 суббота
Уже семь стран заказали боеприпасы по новой схеме закупок ЕС, - Reuters
пенсія
29 сентября, 2023 пятница
Рост минимальной зарплаты и пенсии: чего ждать с 1 октября
Кевін Маккарті
30 сентября, 2023 суббота
Маккарти призвал Сенат США отказаться от помощи Украине во избежание "шатдауна"
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
30 сентября
12:55
На замену Маляр в Минобороны рассматривают двух кандидатов, - СМИ
12:32
В Харьковской области в результате вражеских обстрелов 28 тыс. потребителей остаются без света
12:25
Армия РФ нанесла 2 ракетных удара по окрестностям Запорожья: 5 раненых
12:16
Обновлено
Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и первого в мире флота морских дронов
11:43
Страны Африки заинтересованы в размещении производства украинского оружия на своих территориях, - Кулеба
11:36
Обзор
Выборы в Словакии угрожают поддержке Украины, а Путин договаривается с экс-начальником штаба Вагнера. Акценты мировых СМИ 30 сентября
11:20
В Крыму РФ передислоцирует боевые катера по суше, опасаясь атак украинских дронов на море
11:08
Эксклюзив
Оккупанты начали ставить на военный учет 16-летних подростков: Гайдай о мобилизации в Луганской области
11:01
Членами Альянса оборонных индустрий уже стали 38 компаний из 19 стран, - МИД
10:56
Оккупанты ударили по школе в Херсоне, - ОВА
10:50
"Мы не присягаем перед теми, кто хочет стать диктатором": генерал США Милли прокомментировал кандидатуру Трампа на пост президента США
10:23
Обновлено
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску: ранен человек
10:20
В Румынии радар зафиксировал возможное нарушение воздушного пространства страны во время атаки РФ на Украину
09:59
Фронт, нужды ВСУ и гуманитарное разминирование: Зеленский встретился с министром обороны Словакии
09:37
Обновлено
Силы ПВО за ночь уничтожили на юге 30 вражеских беспилотников
09:35
Эксклюзив
ВСУ не остановить: в DeepState прокомментировали ситуацию на линии фронта
09:21
ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию по эвакуации двух украинских десантников
09:20
Британская разведка подтвердила планы Путина по созданию новых "добровольческих подразделений"
09:00
Интервью
Военнопленный экс-мер российского Чайковского: "Я ехал не убивать украинцев, а вести борьбу с представителями коалиции"
08:47
OPINION
Виталий Портников
"Новый Пригожин" для Путина. Колонка Виталия Портникова
08:32
Блинкен призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде
08:29
В США планируют снять фильм о затонувшем батискафе "Титан"
08:20
Маккарти призвал Сенат США отказаться от помощи Украине во избежание "шатдауна"
08:07
В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 кораблей РФ, среди них есть ракетоносители
08:02
Обновлено
Армия РФ потеряла за сутки войны 4 танка, 38 артсистем и 470 военных, - Генштаб ВСУ
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 9-го тура
08:00
Обзор
Новые правила войны, генерал в раю и спирт для зека – 5 книг о победе в эпоху хаоса
07:48
Российские "шахеды" атаковали юг и центр Украины: есть попадания на Винничине
07:29
ФСБ
ФСБ поддерживает расширение возможностей слежения за населением РФ в интернете, – ISW
06:54
В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за сильных ливней и наводнений
06:37
Обновлено
В Брянской области РФ раздались взрывы
06:25
Белый дом следит, чтобы РФ не могла продавать нефть выше ценового потолка, - Кирби
05:44
Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки под Бахмутом, - ISW
04:48
Уже семь стран заказали боеприпасы по новой схеме закупок ЕС, - Reuters
04:20
В России на 20% увеличат расходы на содержание Путина
03:52
В Германии прошел первый саммит с лидерами стран Центральной Азии: что известно
03:24
Армения
Армения судится против Азербайджана в Международный суд ООН
02:56
Глава парламента Финляндии получил орден Ярослава Мудрого
01:58
Обновлено
Из Нагорного Карабаха в Армению выехали около 100 тыс. переселенцев. Ереван обещает компенсацию и жилье
01:31
Трубин провел "сухой" матч в принципиальном противостоянии с "Порту"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV