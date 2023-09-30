"Азов" расстреливает гражданских на улицах": россияне исказили озвучку американского сериала
Российская студия дубляжа Rudub обезобразила перевод американского сериала "Утреннее шоу", в котором обвинила полк "Азов" в расстреле гражданских в Мариуполе
Об этом сообщает телепродюсер Александр Родянский.
В 4 серии 3 сезона сериала "Утреннее шоу" от Apple TV+ упоминается война в Украине, обстрел больницы и преступления РФ в Мариуполе, где репортер говорит: "Россияне не просто бомбят город, они расстреливают гражданских на улицах". Но вместо этого россияне в пиратской озвучке исказили слова репортера: "Здесь не только бомбят город. "Азов" расстреливает гражданских на улицах".
Оригинал:
-Where are they evacuating the wounded?
- A military hospital in Donetsk. Russians are back to shelling the shit out this place.
- Are you ok?
- I'm fine. The Russians. It's not just a bombing. They are shooting civilians in the street.
Русский перевод:
- Куда эвакуируют раненых?
- В госпиталь в Донецке. Боевики снова обстреливают город.
- Ты в порядке?
- Я в порядке. Здесь не только расстреливают город, "Азов" расстреливает гражданских.
В отличие от других платформ, Apple TV+ после начала полномасштабного вторжения продолжила работать в РФ и выпустила все свои премьеры, кроме третьего сезона сериала, который недоступен для российских подписчиков Apple TV+, сообщил Родянский.
Причиной, почему третий сезон "Утреннего шоу" не вышел в РФ, является постоянное упоминание войны в Украине. Но без легальной версии пиратская копия используется РФ для антиукраинской пропаганды, пишет Родянский.
В комментарии "Украинской правде. Жизнь" заместитель главы "Ассоциации семей защитников Азовстали" Юлия Федосюк сказала , что этот случай является "классической махровой российской пропагандой", которая направлена на перенаправление ответственности с себя на людей, которые действительно противодействовали им в Мариуполе.
"Когда мой муж был в плену в Таганроге, во время допросов его неиронично спрашивали, кто разбомбил Мариуполь, Мариупольский драмтеатр. Когда он отвечал, что это они сделали, им этот ответ очень не нравился. Мне кажется, это уже такая оруэлловская ситуация , когда добро называют злом, зло называют добром. И, к сожалению, российское население это принимает за чистую монету", – сказала Федосюк.
- Российский оскаровский комитет прекратил свою работу и заявил, что теперь Россия не будет выдвигать фильмы для участия в премии из-за санкций.
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