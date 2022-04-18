"Азов" просит мировых лидеров о юморидоре из Мариуполя для гражданских, мертвых и раненых
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко просит мировых лидеров организовать эвакуацию из Мариуполя для гражданских граждан и раненых и погибших бойцов
Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram "Азов".
"Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", - отметил Прокопенко.
- Напомним, что российские оккупанты наносят удары по Азовстали, где скрываются гражданские, сверхтяжелыми авиабомбами.
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