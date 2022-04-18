"Азов" просит мировых лидеров о юморидоре из Мариуполя для гражданских, мертвых и раненых

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram "Азов".



"Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", - отметил Прокопенко.

Напомним, что российские оккупанты наносят удары по Азовстали, где скрываются гражданские, сверхтяжелыми авиабомбами.