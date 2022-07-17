"Азов" показал, как бьет по БМП россиян с воздуха
Бойцы ССО "Азов" вместе с контрразведкой СБУ обезвредили вражескую БМП
Об этом сообщили в ССО "Азов", опубликовав соответствующее видео.
Отмечается, что именно эта вражеская БМП "периодически доставляла неудобства".
"Технику отследили в лесополосе и поразили кумулятивными снарядами с воздуха", – говорится в сообщении.
- 7 июля ССО "Азов" показали уникальные кадры охоты на технику рашистов.
- 8 июля воины ССО "Азов" показали кадры боев с российскими оккупантами.
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