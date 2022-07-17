"Азов" показал, как бьет по БМП россиян с воздуха

Об этом сообщили в ССО "Азов", опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что именно эта вражеская БМП "периодически доставляла неудобства".

"Технику отследили в лесополосе и поразили кумулятивными снарядами с воздуха", – говорится в сообщении.

7 июля ССО "Азов" показали уникальные кадры охоты на технику рашистов.

8 июля воины ССО "Азов" показали кадры боев с российскими оккупантами.

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