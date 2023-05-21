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Азов обнародовал видеовоспоминания воинов полка о последних днях обороны Азовстали

21 мая, 2023 воскресенье
18:24
Культура

Полк "Азов" обнародовал видеовоспоминания о последних днях защиты Азовстали в Мариуполе. Воспоминаниями поделились защитники комбината, которые прошли плен и вернулись домой

Видео можно просмотреть на YouTube .

Воины рассказали истории о преданности и братстве, об умении принимать сложные решения, от которых зависят жизни сотен людей, об огромной ответственности, которую могут брать на себя только настоящие командиры.

"Мариуполь в плотном окружении. "Азовсталь" - последний бастион Мариупольского гарнизона - находится под постоянными обстрелами вражеской авиации и артиллерии. На территории завода несколько тысяч украинских воинов отчаянно сражаются с противником. В бункерах в муках, без возможности получить надлежащую помощь, погибают раненые. О чем бойцы Азова думали тогда? На что надеялись? Какие варианты рассматривали? Пойти на прорыв или оставаться на Азовстали до конца?", - говорится в описании видео.

  • 22 февраля ушел из жизни Олег Мудрак на позывной Сухарь, защитник Азовстали, командир 1-го батальона полка "Азов", освобожденный из российского плена 21 сентября 2022 года.
Мариуполь
Война с Россией
Азовсталь
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