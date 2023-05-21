Азов обнародовал видеовоспоминания воинов полка о последних днях обороны Азовстали

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Воины рассказали истории о преданности и братстве, об умении принимать сложные решения, от которых зависят жизни сотен людей, об огромной ответственности, которую могут брать на себя только настоящие командиры.

"Мариуполь в плотном окружении. "Азовсталь" - последний бастион Мариупольского гарнизона - находится под постоянными обстрелами вражеской авиации и артиллерии. На территории завода несколько тысяч украинских воинов отчаянно сражаются с противником. В бункерах в муках, без возможности получить надлежащую помощь, погибают раненые. О чем бойцы Азова думали тогда? На что надеялись? Какие варианты рассматривали? Пойти на прорыв или оставаться на Азовстали до конца?", - говорится в описании видео.